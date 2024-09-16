https://ria.ru/20240916/glava-1972887769.html

Глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность

Глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность - РИА Новости, 16.09.2024

Глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность

Новоизбранный глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса умер, не успев вступить в должность после выборов, сообщил глава Амурского... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T07:35

2024-09-16T07:35

2024-09-16T11:27

происшествия

хабаровский край

амурский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972920908_0:203:922:722_1920x0_80_0_0_fc8f9cef1f1605ec5066d5debd676ad7.jpg

ХАБАРОВСК, 16 сен — РИА Новости. Новоизбранный глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса умер, не успев вступить в должность после выборов, сообщил глава Амурского муниципального района Павел Боровлев. "Пришла печальная новость — вчера скончался Алексей Владимирович Кысса. Алексея Владимировича 8 сентября жители Эльбанского поселения избрали главой поселения, но вступить в должность главы Алексей не смог", — написал Боровлев в своем Telegram-канале.Глава района выразил соболезнования родным и близким Кыссы. Причиной смерти его коллеги называют инфаркт. Как ранее сообщала Амурская территориальная избирательная комиссия (ТИК), 44-летний Кысса (самовыдвиженец) победил на выборах, набрав 33,1% (890 голосов). Ранее он был председателем Совета депутатов Эльбанского городского поселения. В связи со смертью избранного главы Эльбана выборы здесь, как уточнили в ТИК, проведут заново. Дата пока не называется. В регионе за три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовать, по данным крайизбиркома, пришли 314,11 тысячи человек — это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и депутатов законодательной думы региона восьмого созыва.

хабаровский край

амурский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровский край, амурский район