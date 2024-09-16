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Глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность - РИА Новости, 16.09.2024
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07:35 16.09.2024 (обновлено: 11:27 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/glava-1972887769.html
Глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность
Глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность - РИА Новости, 16.09.2024
Глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность
Новоизбранный глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса умер, не успев вступить в должность после выборов, сообщил глава Амурского... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T07:35
2024-09-16T11:27
происшествия
хабаровский край
амурский район
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ХАБАРОВСК, 16 сен — РИА Новости. Новоизбранный глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса умер, не успев вступить в должность после выборов, сообщил глава Амурского муниципального района Павел Боровлев. &quot;Пришла печальная новость — вчера скончался Алексей Владимирович Кысса. Алексея Владимировича 8 сентября жители Эльбанского поселения избрали главой поселения, но вступить в должность главы Алексей не смог&quot;, — написал Боровлев в своем Telegram-канале.Глава района выразил соболезнования родным и близким Кыссы. Причиной смерти его коллеги называют инфаркт. Как ранее сообщала Амурская территориальная избирательная комиссия (ТИК), 44-летний Кысса (самовыдвиженец) победил на выборах, набрав 33,1% (890 голосов). Ранее он был председателем Совета депутатов Эльбанского городского поселения. В связи со смертью избранного главы Эльбана выборы здесь, как уточнили в ТИК, проведут заново. Дата пока не называется. В регионе за три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовать, по данным крайизбиркома, пришли 314,11 тысячи человек — это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и депутатов законодательной думы региона восьмого созыва.
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происшествия, хабаровский край, амурский район
Происшествия, Хабаровский край, Амурский район
Глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность

Новоизбранный глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность

© Фото : Администрация Эльбанского городского поселенияАлексей Кысса
Алексей Кысса - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Администрация Эльбанского городского поселения
Алексей Кысса. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 16 сен — РИА Новости. Новоизбранный глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса умер, не успев вступить в должность после выборов, сообщил глава Амурского муниципального района Павел Боровлев.
«

"Пришла печальная новость — вчера скончался Алексей Владимирович Кысса. Алексея Владимировича 8 сентября жители Эльбанского поселения избрали главой поселения, но вступить в должность главы Алексей не смог", — написал Боровлев в своем Telegram-канале.

Глава района выразил соболезнования родным и близким Кыссы. Причиной смерти его коллеги называют инфаркт.
Как ранее сообщала Амурская территориальная избирательная комиссия (ТИК), 44-летний Кысса (самовыдвиженец) победил на выборах, набрав 33,1% (890 голосов). Ранее он был председателем Совета депутатов Эльбанского городского поселения. В связи со смертью избранного главы Эльбана выборы здесь, как уточнили в ТИК, проведут заново. Дата пока не называется.
В регионе за три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовать, по данным крайизбиркома, пришли 314,11 тысячи человек — это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и депутатов законодательной думы региона восьмого созыва.
 
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