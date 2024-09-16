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Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до десяти - РИА Новости, 16.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:16 16.09.2024 (обновлено: 20:35 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/gladkov-1973050280.html
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до десяти
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до десяти - РИА Новости, 16.09.2024
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до десяти
Количество пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до 10, в поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик, сообщил в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:16
2024-09-16T20:35
белгород
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Количество пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до 10, в поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Белгород в понедельник утром подвергся обстрелу, сообщалось, что ранены восемь мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии."Уточнена информация по утреннему обстрелу Белгорода и Белгородского района. Количество раненых увеличилось до 10. В посёлке Дубовое пострадал 4-летний мальчик. Спустя некоторое время после обстрела он почувствовал недомогание, и родители вызвали скорую помощь. Ребенку с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и гематомой мягких тканей головы бригада скорой на месте оказала всю необходимую помощь. От предложения госпитализировать мальчика его родители отказались", - написал Гладков.Губернатор добавил, что также в городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратилась женщина с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки. После оказания необходимой помощи пострадавшая отпущена домой.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973009810.html
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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до десяти

Гладков: при обстреле Белгорода постреляли десять человек, среди них ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Количество пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до 10, в поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Белгород в понедельник утром подвергся обстрелу, сообщалось, что ранены восемь мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
"Уточнена информация по утреннему обстрелу Белгорода и Белгородского района. Количество раненых увеличилось до 10. В посёлке Дубовое пострадал 4-летний мальчик. Спустя некоторое время после обстрела он почувствовал недомогание, и родители вызвали скорую помощь. Ребенку с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и гематомой мягких тканей головы бригада скорой на месте оказала всю необходимую помощь. От предложения госпитализировать мальчика его родители отказались", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что также в городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратилась женщина с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки. После оказания необходимой помощи пострадавшая отпущена домой.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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