https://ria.ru/20240916/gladkov-1973050280.html
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до десяти
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до десяти - РИА Новости, 16.09.2024
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до десяти
Количество пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до 10, в поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик, сообщил в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:16
2024-09-16T19:16
2024-09-16T20:35
белгород
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Количество пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до 10, в поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Белгород в понедельник утром подвергся обстрелу, сообщалось, что ранены восемь мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии."Уточнена информация по утреннему обстрелу Белгорода и Белгородского района. Количество раненых увеличилось до 10. В посёлке Дубовое пострадал 4-летний мальчик. Спустя некоторое время после обстрела он почувствовал недомогание, и родители вызвали скорую помощь. Ребенку с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и гематомой мягких тканей головы бригада скорой на месте оказала всю необходимую помощь. От предложения госпитализировать мальчика его родители отказались", - написал Гладков.Губернатор добавил, что также в городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратилась женщина с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки. После оказания необходимой помощи пострадавшая отпущена домой.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973009810.html
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Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до десяти
Гладков: при обстреле Белгорода постреляли десять человек, среди них ребенок