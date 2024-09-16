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В Германии прошла забастовка врачей - РИА Новости, 16.09.2024
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17:59 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/germaniya-1973038083.html
В Германии прошла забастовка врачей
В Германии прошла забастовка врачей - РИА Новости, 16.09.2024
В Германии прошла забастовка врачей
Несколько тысяч медицинских работников приняли участие в предупредительной забастовке по всей Германии, которая прошла в понедельник, заявил немецкий профсоюз... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:59
2024-09-16T17:59
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Несколько тысяч медицинских работников приняли участие в предупредительной забастовке по всей Германии, которая прошла в понедельник, заявил немецкий профсоюз врачей "Марбургский союз". "Сегодня несколько тысяч врачей прекратили свою работу в городских больницах. Только во Франкфурте-на-Майне на главную предупредительную забастовку "Марбургского союза" вышли около трех тысяч бастующих со всей Германии", - следует из заявления профсоюза, опубликованного на официальном сайте организации. Уточняется, что ещё несколько сотен врачей вышли на региональные митинги в Дрездене, Потсдаме, Вольфсбурге, Люнебурге, Ольденбурге и Мюнстере. Профсоюз врачей "Марбургский союз" призвал к предупредительной забастовке около 60 тысяч медицинских работников по всей Германии. Забастовка будет проводиться на фоне переговоров профсоюза с Ассоциацией муниципальных работодателей. Требования профсоюза включают, среди прочего, повышение годовой зарплаты на 8,5% и реформу правил сменной работы. Как отмечается в заявлении "Марбургского союза", предупредительная забастовка пройдет непосредственно перед следующим раундом переговоров, которые запланированы на 17 и 18 сентября.
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в мире, германия
В мире, Германия
В Германии прошла забастовка врачей

В Германии несколько тысяч врачей приняли участие в предупредительной забастовке

© Фото : Marburger BundПредупредительная забастовка во Франкфурте-на-Майне, Германия
Предупредительная забастовка во Франкфурте-на-Майне, Германия - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Marburger Bund
Предупредительная забастовка во Франкфурте-на-Майне, Германия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Несколько тысяч медицинских работников приняли участие в предупредительной забастовке по всей Германии, которая прошла в понедельник, заявил немецкий профсоюз врачей "Марбургский союз".
"Сегодня несколько тысяч врачей прекратили свою работу в городских больницах. Только во Франкфурте-на-Майне на главную предупредительную забастовку "Марбургского союза" вышли около трех тысяч бастующих со всей Германии", - следует из заявления профсоюза, опубликованного на официальном сайте организации.
Уточняется, что ещё несколько сотен врачей вышли на региональные митинги в Дрездене, Потсдаме, Вольфсбурге, Люнебурге, Ольденбурге и Мюнстере.
Профсоюз врачей "Марбургский союз" призвал к предупредительной забастовке около 60 тысяч медицинских работников по всей Германии. Забастовка будет проводиться на фоне переговоров профсоюза с Ассоциацией муниципальных работодателей. Требования профсоюза включают, среди прочего, повышение годовой зарплаты на 8,5% и реформу правил сменной работы.
Как отмечается в заявлении "Марбургского союза", предупредительная забастовка пройдет непосредственно перед следующим раундом переговоров, которые запланированы на 17 и 18 сентября.
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