В Германии прошла забастовка врачей
В Германии несколько тысяч врачей приняли участие в предупредительной забастовке
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Несколько тысяч медицинских работников приняли участие в предупредительной забастовке по всей Германии, которая прошла в понедельник, заявил немецкий профсоюз врачей "Марбургский союз".
"Сегодня несколько тысяч врачей прекратили свою работу в городских больницах. Только во Франкфурте-на-Майне на главную предупредительную забастовку "Марбургского союза" вышли около трех тысяч бастующих со всей Германии", - следует из заявления профсоюза, опубликованного на официальном сайте организации.
Уточняется, что ещё несколько сотен врачей вышли на региональные митинги в Дрездене, Потсдаме, Вольфсбурге, Люнебурге, Ольденбурге и Мюнстере.
Профсоюз врачей "Марбургский союз" призвал к предупредительной забастовке около 60 тысяч медицинских работников по всей Германии. Забастовка будет проводиться на фоне переговоров профсоюза с Ассоциацией муниципальных работодателей. Требования профсоюза включают, среди прочего, повышение годовой зарплаты на 8,5% и реформу правил сменной работы.
Как отмечается в заявлении "Марбургского союза", предупредительная забастовка пройдет непосредственно перед следующим раундом переговоров, которые запланированы на 17 и 18 сентября.
В Австралии медсестры провели забастовку из-за низких зарплат
10 сентября, 18:16