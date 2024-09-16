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Саратовская компания передала бойцам на СВО генераторы и постельное белье - РИА Новости, 16.09.2024
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Надежные люди
 
20:47 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/generatory-1973064537.html
Саратовская компания передала бойцам на СВО генераторы и постельное белье
Саратовская компания передала бойцам на СВО генераторы и постельное белье - РИА Новости, 16.09.2024
Саратовская компания передала бойцам на СВО генераторы и постельное белье
Компания из Саратовской области передала для бойцов в зоне специальной военной операции гуманитарный груз, в том числе три генератора и постельные... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:47
2024-09-16T20:47
надежные люди
саратовская область
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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Компания из Саратовской области передала для бойцов в зоне специальной военной операции гуманитарный груз, в том числе три генератора и постельные принадлежности, сообщило министерство промышленности и энергетики региона. "Защитникам направлены три генератора, круги отрезные для болгарки, саморезы и моторное масло. Значительной частью посылки стали также матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца и подушки. В ближайшее время груз отправится адресатам", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В министерстве уточнили, что таким образом коллектив компании откликнулся на обращение местного фонда помощи Донбассу, который занимается сбором и доставкой гуманитарных грузов по заявкам саратовских подразделений, участвующих в СВО.
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саратовская область
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саратовская область, донбасс
Надежные люди, Саратовская область, Донбасс
Саратовская компания передала бойцам на СВО генераторы и постельное белье

Компания из Саратовской области передала для бойцов в зоне СВО гуманитарный груз

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Компания из Саратовской области передала для бойцов в зоне специальной военной операции гуманитарный груз, в том числе три генератора и постельные принадлежности, сообщило министерство промышленности и энергетики региона.
«
"Защитникам направлены три генератора, круги отрезные для болгарки, саморезы и моторное масло. Значительной частью посылки стали также матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца и подушки. В ближайшее время груз отправится адресатам", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В министерстве уточнили, что таким образом коллектив компании откликнулся на обращение местного фонда помощи Донбассу, который занимается сбором и доставкой гуманитарных грузов по заявкам саратовских подразделений, участвующих в СВО.
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