https://ria.ru/20240916/generatory-1973064537.html

Саратовская компания передала бойцам на СВО генераторы и постельное белье

Саратовская компания передала бойцам на СВО генераторы и постельное белье - РИА Новости, 16.09.2024

Саратовская компания передала бойцам на СВО генераторы и постельное белье

Компания из Саратовской области передала для бойцов в зоне специальной военной операции гуманитарный груз, в том числе три генератора и постельные... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:47

2024-09-16T20:47

2024-09-16T20:47

надежные люди

саратовская область

донбасс

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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Компания из Саратовской области передала для бойцов в зоне специальной военной операции гуманитарный груз, в том числе три генератора и постельные принадлежности, сообщило министерство промышленности и энергетики региона. "Защитникам направлены три генератора, круги отрезные для болгарки, саморезы и моторное масло. Значительной частью посылки стали также матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца и подушки. В ближайшее время груз отправится адресатам", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В министерстве уточнили, что таким образом коллектив компании откликнулся на обращение местного фонда помощи Донбассу, который занимается сбором и доставкой гуманитарных грузов по заявкам саратовских подразделений, участвующих в СВО.

https://ria.ru/20240820/volontery-1967376713.html

саратовская область

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саратовская область, донбасс