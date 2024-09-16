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В Нижегородской области арестовали сторонника "Легиона "Свобода России"*
В Нижегородской области арестовали сторонника "Легиона "Свобода России"* - РИА Новости, 16.09.2024
В Нижегородской области арестовали сторонника "Легиона "Свобода России"*
Арестован житель Нижегородской области, выполнивший несколько заданий признанной в РФ террористической и запрещенной украинской организации "Легион "Свобода... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:51
2024-09-16T16:51
2024-09-16T17:05
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происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Арестован житель Нижегородской области, выполнивший несколько заданий признанной в РФ террористической и запрещенной украинской организации "Легион "Свобода России"*, против него могут дополнительно возбудить дело о госизмене, сообщает региональное управление ФСБ.Отмечается, что мужчина "инициативно установил контакты" с "Легионом "Свобода России"* "и выполнил несколько их заданий". При выполнении очередного задания житель региона был задержан сотрудниками УФСБ Нижегородской области."В жилище задержанного обнаружены деньги и предметы, указывающие на его причастность к деятельности террористической организации "Легион "Свобода России"*. Кроме того, получены доказательства о распространении им в интернете сведений, оправдывающих деятельность этой запрещённой структуры", - говорится в сообщении.Следственным отделом УФСБ региона возбуждены уголовные дела по статьям 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма), 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации) и 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)."Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на документирование причастности к государственной измене", - подчеркивается в сообщении.* Запрещенная в России террористические организация.
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нижний новгород, россия, происшествия, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Нижний Новгород, Россия, Происшествия, Нижегородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Нижегородской области арестовали сторонника "Легиона "Свобода России"*
ФСБ: нижегородца арестовали при выполнении задания "Легиона "Свобода России"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Арестован житель Нижегородской области, выполнивший несколько заданий признанной в РФ террористической и запрещенной украинской организации "Легион "Свобода России"*, против него могут дополнительно возбудить дело о госизмене, сообщает региональное управление ФСБ.
Отмечается, что мужчина "инициативно установил контакты" с "Легионом "Свобода России"* "и выполнил несколько их заданий". При выполнении очередного задания житель региона был задержан сотрудниками УФСБ Нижегородской области.
"В жилище задержанного обнаружены деньги и предметы, указывающие на его причастность к деятельности террористической организации "Легион "Свобода России"*. Кроме того, получены доказательства о распространении им в интернете сведений, оправдывающих деятельность этой запрещённой структуры", - говорится в сообщении.
Следственным отделом УФСБ региона возбуждены уголовные дела по статьям 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма), 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации) и 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
"Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на документирование причастности к государственной измене", - подчеркивается в сообщении.
* Запрещенная в России террористические организация.