https://ria.ru/20240916/fronte-1972952810.html

ВС России трижды сорвали ротацию ВСУ на запорожском фронте, заявил Рогов

ВС России трижды сорвали ротацию ВСУ на запорожском фронте, заявил Рогов - РИА Новости, 16.09.2024

ВС России трижды сорвали ротацию ВСУ на запорожском фронте, заявил Рогов

Российские войска трижды сорвали ротацию ВСУ на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:37

2024-09-16T13:37

2024-09-16T13:37

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

днепропетровск

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Российские войска трижды сорвали ротацию ВСУ на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска в районе Малой Токмачки трижды сорвали ротацию украинских боевиков. Каждый раз при прибытии подкрепления ударами наших войск уничтожено по несколько десятков боевиков", - сказал Рогов. По его словам, наибольшие потери понесла 108-я бригада территориальной обороны из Днепропетровска. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240916/tni-1972943247.html

https://ria.ru/20240916/mwm-1972912480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, днепропетровск, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность