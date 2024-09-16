Во Франции толпа мигрантов с мачете и арматурой напала на трех охотников
JDD: около 60 мигрантов с мачете напали на трех охотников на севере Франции
© AP Photo / Peter DejongСотрудники жандармерии Франции
© AP Photo / Peter Dejong
Сотрудники жандармерии Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 сен — РИА Новости. Десятки вооруженных мигрантов напали на трех взрослых и ребенка в коммуне Тарденген в департаменте Па-де-Кале на севере Франции, сообщает издание JDD.
"В ночь с субботы на воскресенье, когда они находились в своей хижине, трое охотников на уток и трехлетний ребенок подверглись нападению примерно шестидесяти мигрантов, пришедших "отомстить": французская полиция не позволила этим мигрантам пересечь пролив Ла-Манш в сторону Великобритании", — говорится в публикации.
Полиция разогнала палаточный городок мигрантов в Париже
6 августа, 22:36
Сначала вооруженные мачете и железными прутьями нелегалы побили стекла в машинах и украли вещи. После этого они пытались вломиться в убежище, где забаррикадировались охотники, но тем удалось удерживать дверь до приезда полиции.
Согласно опросу компании CSA для радиостанции Europe1, телеканала CNews и газеты Journal du Dimanche, опубликованному накануне, 77% французов выступают за восстановление пограничного контроля для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. Идею поддерживает подавляющее большинство жителей Франции независимо от пола, возраста и уровня жизни.
Мигранты зачастую используют любые возможности, чтобы попасть в Великобританию и получить статус беженца. Он открывает доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022-м, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023-й в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
Британия опасается ухудшения ситуации с наплывом мигрантов
3 сентября, 23:58