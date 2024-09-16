https://ria.ru/20240916/fosagro-1972904441.html

"ФосАгро" за 8 месяцев 2024 года увеличила поставки АПК РФ на 5,4%

"ФосАгро" за 8 месяцев 2024 года увеличила поставки АПК РФ на 5,4% - РИА Новости, 16.09.2024

"ФосАгро" за 8 месяцев 2024 года увеличила поставки АПК РФ на 5,4%

Компания "ФосАгро" за восемь месяцев текущего года увеличила поставки АПК РФ на 5,4% - до более 2,5 миллиона тонн, сообщил генеральный директор предприятия... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:08

2024-09-16T10:08

2024-09-16T10:08

фосагро

россия

череповец

калининград

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Компания "ФосАгро" за восемь месяцев текущего года увеличила поставки АПК РФ на 5,4% - до более 2,5 миллиона тонн, сообщил генеральный директор предприятия Михаил Рыбников. Заявление прозвучало 13 сентября во время визита на предприятие в Череповце зампредседателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. На долю компании приходится около 32% объема поставок всех видов минеральных удобрений, по данным Российской ассоциации производителей удобрений. "Мы считаем интересы российских аграриев своим стратегическим и неизменным приоритетом. За последние 10 лет "ФосАгро" практически удвоила поставки удобрений на внутренний рынок – до 3,3 миллиона тонн. Сегодня каждая третья тонна удобрений, вносимая на российских полях, - поставлена аграриям компанией "ФосАгро". За последние 10 лет в развитие собственной сети дистрибуции "ФосАгро-Регион" мы инвестировали более 6 миллиардов рублей, охват сети практически удвоился, а единовременная мощность хранения достигла 1 миллиона тонн. В среднем к услугам "ФосАгро-Регион" ежегодно обращаются около 10 тысяч аграриев из более чем 70 регионов России, от Калининграда до Камчатки. Уверен, что опережающий график поставок минеральных удобрений по итогам 8 месяцев 2024 года поможет нам укрепить статус ключевого партнера АПК РФ", - цитирует пресс-служба компании Рыбникова. В рамках выездного совещания Патрушев осмотрел производственные мощности Череповецкого химического комплекса "ФосАгро" – крупнейшего в Европе производителя фосфорсодержащих удобрений. Череповецкое предприятие лидирует в России по объемам выпуска NPK-удобрений и занимает ведущие позиции в стране по производству аммиака и аммиачной селитры, сообщается на официальном сайте правительства РФ. Вице-премьер осмотрел энергоэффективный агрегат аммиака №3, фосфорный комплекс, а также комплекс биолого-химических очистных сооружений замкнутого цикла – одно из крупнейших промышленных очистных сооружений в России и один из ключевых элементов экологической программы "ФосАгро". Предприятие на 80% обеспечивает себя электроэнергией собственной генерации, в том числе за счет ее выработки при утилизации отходящего тепла в производстве серной кислоты, занимая по этому показателю лидирующее положение в отрасли. Развитие Череповецкого химического комплекса стало ключевым инвестиционным проектом десятилетнего инвестиционного цикла "ФосАгро", на реализацию которого было направлено 175 миллиардов рублей. В целом за 10 лет компания направила на строительство новых и модернизацию действующих мощностей 440 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240913/fosagro-1972556209.html

https://ria.ru/20240906/kadry-1971165729.html

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Артем Смирнов

фосагро, россия, череповец, калининград, дмитрий патрушев