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Первая леди ЦАР примет участие в Евразийском женском форуме - РИА Новости, 16.09.2024
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16:19 16.09.2024 (обновлено: 16:27 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/forum-1973005660.html
Первая леди ЦАР примет участие в Евразийском женском форуме
Первая леди ЦАР примет участие в Евразийском женском форуме - РИА Новости, 16.09.2024
Первая леди ЦАР примет участие в Евразийском женском форуме
Первая леди Центральноафриканской республики (ЦАР) примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября, говорится в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:19
2024-09-16T16:27
в мире
россия
банги
цар
александр бикантов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Первая леди Центральноафриканской республики (ЦАР) примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября, говорится в Telegram-канале посольства России в Банги."Шестнадцатого сентября в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил первую леди ЦАР Брижитт Туадеру, которая направляется в Россию для участия в IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.В российской дипмиссии напомнили, что Евразийский женский форум - авторитетная международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов и выработки совместных решений по актуальным вопросам международного сотрудничества и устойчивого экономического развития.
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в мире, россия, банги, цар, александр бикантов
В мире, Россия, Банги, ЦАР, Александр Бикантов
Первая леди ЦАР примет участие в Евразийском женском форуме

Брижитт Туадера примет участие в Евразийском женском форуме в Петербурге

© Фото : соцсети первой ледиПервая леди Центральноафриканской республики Брижитт Туадера
Первая леди Центральноафриканской республики Брижитт Туадера - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети первой леди
Первая леди Центральноафриканской республики Брижитт Туадера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Первая леди Центральноафриканской республики (ЦАР) примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября, говорится в Telegram-канале посольства России в Банги.
"Шестнадцатого сентября в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил первую леди ЦАР Брижитт Туадеру, которая направляется в Россию для участия в IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
В российской дипмиссии напомнили, что Евразийский женский форум - авторитетная международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов и выработки совместных решений по актуальным вопросам международного сотрудничества и устойчивого экономического развития.
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