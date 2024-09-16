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Первая леди ЦАР примет участие в Евразийском женском форуме

Первая леди ЦАР примет участие в Евразийском женском форуме - РИА Новости, 16.09.2024

Первая леди ЦАР примет участие в Евразийском женском форуме

Первая леди Центральноафриканской республики (ЦАР) примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября, говорится в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:19

2024-09-16T16:19

2024-09-16T16:27

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Первая леди Центральноафриканской республики (ЦАР) примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября, говорится в Telegram-канале посольства России в Банги."Шестнадцатого сентября в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил первую леди ЦАР Брижитт Туадеру, которая направляется в Россию для участия в IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.В российской дипмиссии напомнили, что Евразийский женский форум - авторитетная международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов и выработки совместных решений по актуальным вопросам международного сотрудничества и устойчивого экономического развития.

https://ria.ru/20240723/matvienko-1961451888.html

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в мире, россия, банги, цар, александр бикантов