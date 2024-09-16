https://ria.ru/20240916/forum-1972974726.html

Форум TNF – главная площадка нефтегазовой промышленности РФ

Форум TNF – главная площадка нефтегазовой промышленности РФ - РИА Новости, 16.09.2024

Форум TNF – главная площадка нефтегазовой промышленности РФ

Промышленно-энергетический форум TNF, который ежегодно проходит в Тюмени, является главной деловой площадкой нефтегазовой промышленности России, заявил в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:38

2024-09-16T14:38

2024-09-16T14:38

тюменская область

россия

тюмень

александр моор

антон алиханов

сергей цивилев

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ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF, который ежегодно проходит в Тюмени, является главной деловой площадкой нефтегазовой промышленности России, заявил в понедельник во время церемонии открытия форума губернатор Тюменской области Александр Моор. "Форум TNF – главная деловая площадка отечественной нефтегазовой промышленности. Здесь решаются вопросы технологической устойчивости ТЭК, для достижения которой важны международное партнерство. Дружественные страны также заинтересованы в технологиях и кооперации с нами", - подчеркнул Моор. Губернатор отметил, что на форум зарегистрировались более 12 тысяч участников из 60 регионов России, особенно большие делегации - из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Также в деловых мероприятиях участвуют шесть международных бизнес-миссий, в том числе из Белоруссии и Казахстана под руководством представителем правительств, из стран Центральной Азии, арабских государств. Промышленно-энергетический форум TNF проходит с 16 по 19 сентября. Это крупнейшая в России межотраслевая площадка, которая объединяет производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователей, а также федеральные и региональные структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику, в этом году форум получил статус главной выставки нефтегазовой промышленности, сообщили в пресс-службе форума. Главная тема TNF 2024 – технологическая устойчивость нефтегазовой отрасли. В ключевой сессии форума, которая пройдет 18 сентября, в качестве спикеров анонсированы министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, министр энергетики Сергей Цивилев, губернаторы Тюменской области, Ямала и Югры, топ-менеджеры крупнейших компаний страны. На выставке инновационных разработок и решений для ТЭК более 70 компаний представляют технологии и оборудование российского производства, созданные в том числе в рамках реализации дорожных карт импортозамещения в направлениях бурения и добычи углеводородов на суше, геологоразведки.

https://ria.ru/20240916/tyumen-1972908598.html

россия

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, тюмень, александр моор, антон алиханов, сергей цивилев