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Форум TNF – главная площадка нефтегазовой промышленности РФ - РИА Новости, 16.09.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
14:38 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/forum-1972974726.html
Форум TNF – главная площадка нефтегазовой промышленности РФ
Форум TNF – главная площадка нефтегазовой промышленности РФ - РИА Новости, 16.09.2024
Форум TNF – главная площадка нефтегазовой промышленности РФ
Промышленно-энергетический форум TNF, который ежегодно проходит в Тюмени, является главной деловой площадкой нефтегазовой промышленности России, заявил в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:38
2024-09-16T14:38
тюменская область
россия
тюмень
александр моор
антон алиханов
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ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF, который ежегодно проходит в Тюмени, является главной деловой площадкой нефтегазовой промышленности России, заявил в понедельник во время церемонии открытия форума губернатор Тюменской области Александр Моор. "Форум TNF – главная деловая площадка отечественной нефтегазовой промышленности. Здесь решаются вопросы технологической устойчивости ТЭК, для достижения которой важны международное партнерство. Дружественные страны также заинтересованы в технологиях и кооперации с нами", - подчеркнул Моор. Губернатор отметил, что на форум зарегистрировались более 12 тысяч участников из 60 регионов России, особенно большие делегации - из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Также в деловых мероприятиях участвуют шесть международных бизнес-миссий, в том числе из Белоруссии и Казахстана под руководством представителем правительств, из стран Центральной Азии, арабских государств. Промышленно-энергетический форум TNF проходит с 16 по 19 сентября. Это крупнейшая в России межотраслевая площадка, которая объединяет производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователей, а также федеральные и региональные структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику, в этом году форум получил статус главной выставки нефтегазовой промышленности, сообщили в пресс-службе форума. Главная тема TNF 2024 – технологическая устойчивость нефтегазовой отрасли. В ключевой сессии форума, которая пройдет 18 сентября, в качестве спикеров анонсированы министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, министр энергетики Сергей Цивилев, губернаторы Тюменской области, Ямала и Югры, топ-менеджеры крупнейших компаний страны. На выставке инновационных разработок и решений для ТЭК более 70 компаний представляют технологии и оборудование российского производства, созданные в том числе в рамках реализации дорожных карт импортозамещения в направлениях бурения и добычи углеводородов на суше, геологоразведки.
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россия, тюмень, александр моор, антон алиханов, сергей цивилев
Тюменская область, Россия, Тюмень, Александр Моор, Антон Алиханов, Сергей Цивилев

Форум TNF – главная площадка нефтегазовой промышленности РФ

© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской областиГубернатор Тюменской области Александр Моор во время посещения III Промышленно-энергетического форума TNF
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время посещения III Промышленно-энергетического форума TNF - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время посещения III Промышленно-энергетического форума TNF
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF, который ежегодно проходит в Тюмени, является главной деловой площадкой нефтегазовой промышленности России, заявил в понедельник во время церемонии открытия форума губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Форум TNF – главная деловая площадка отечественной нефтегазовой промышленности. Здесь решаются вопросы технологической устойчивости ТЭК, для достижения которой важны международное партнерство. Дружественные страны также заинтересованы в технологиях и кооперации с нами", - подчеркнул Моор.
Губернатор отметил, что на форум зарегистрировались более 12 тысяч участников из 60 регионов России, особенно большие делегации - из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Также в деловых мероприятиях участвуют шесть международных бизнес-миссий, в том числе из Белоруссии и Казахстана под руководством представителем правительств, из стран Центральной Азии, арабских государств.
Промышленно-энергетический форум TNF проходит с 16 по 19 сентября. Это крупнейшая в России межотраслевая площадка, которая объединяет производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователей, а также федеральные и региональные структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику, в этом году форум получил статус главной выставки нефтегазовой промышленности, сообщили в пресс-службе форума.
Главная тема TNF 2024 – технологическая устойчивость нефтегазовой отрасли. В ключевой сессии форума, которая пройдет 18 сентября, в качестве спикеров анонсированы министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, министр энергетики Сергей Цивилев, губернаторы Тюменской области, Ямала и Югры, топ-менеджеры крупнейших компаний страны.
На выставке инновационных разработок и решений для ТЭК более 70 компаний представляют технологии и оборудование российского производства, созданные в том числе в рамках реализации дорожных карт импортозамещения в направлениях бурения и добычи углеводородов на суше, геологоразведки.
Участники Промышленно-энергетического форума TNF на территории Тюменского технопарка - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Промышленно-энергетический форум TNF посетят делегации шести стран
Вчера, 10:27
 
Тюменская областьРоссияТюменьАлександр МоорАнтон АлихановСергей Цивилев
 
 
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