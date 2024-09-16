https://ria.ru/20240916/florida-1972904921.html

Во Флориде расследуют новую попытку покушения на Трампа

Во Флориде расследуют новую попытку покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

Во Флориде расследуют новую попытку покушения на Трампа

Американский штат Флорида проведет собственное расследование новой попытки покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:11

2024-09-16T10:11

2024-09-16T10:11

в мире

флорида

сша

дональд трамп

рон десантис

фбр

ак-47

повторное покушение на трампа

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американский штат Флорида проведет собственное расследование новой попытки покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, заявил губернатор-республиканец Рон ДеСантис на странице в соцсети X. "Штат Флорида проведет собственное расследование попытки покушения на территории Trump International Golf Club. Люди заслуживают знать правду о подозреваемом и о том, как он сумел подобраться ближе, чем на 500 ярдов (около 457 метров), к экс-президенту и нынешнему кандидату от Республиканской партии", - написал ДеСантис. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240916/tramp-1972903034.html

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флорида

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, флорида, сша, дональд трамп, рон десантис, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа