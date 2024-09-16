Во Флориде расследуют новую попытку покушения на Трампа
Флорида проведет собственное расследование попытки покушения на Трампа
© AP Photo / Stephanie MatatПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
© AP Photo / Stephanie Matat
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американский штат Флорида проведет собственное расследование новой попытки покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, заявил губернатор-республиканец Рон ДеСантис на странице в соцсети X.
"Штат Флорида проведет собственное расследование попытки покушения на территории Trump International Golf Club. Люди заслуживают знать правду о подозреваемом и о том, как он сумел подобраться ближе, чем на 500 ярдов (около 457 метров), к экс-президенту и нынешнему кандидату от Республиканской партии", - написал ДеСантис.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.