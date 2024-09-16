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Во Флориде расследуют новую попытку покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
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10:11 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/florida-1972904921.html
Во Флориде расследуют новую попытку покушения на Трампа
Во Флориде расследуют новую попытку покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Во Флориде расследуют новую попытку покушения на Трампа
Американский штат Флорида проведет собственное расследование новой попытки покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:11
2024-09-16T10:11
в мире
флорида
сша
дональд трамп
рон десантис
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ак-47
повторное покушение на трампа
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американский штат Флорида проведет собственное расследование новой попытки покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, заявил губернатор-республиканец Рон ДеСантис на странице в соцсети X. "Штат Флорида проведет собственное расследование попытки покушения на территории Trump International Golf Club. Люди заслуживают знать правду о подозреваемом и о том, как он сумел подобраться ближе, чем на 500 ярдов (около 457 метров), к экс-президенту и нынешнему кандидату от Республиканской партии", - написал ДеСантис. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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в мире, флорида, сша, дональд трамп, рон десантис, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Рон Десантис, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Во Флориде расследуют новую попытку покушения на Трампа

Флорида проведет собственное расследование попытки покушения на Трампа

© AP Photo / Stephanie MatatПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Stephanie Matat
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американский штат Флорида проведет собственное расследование новой попытки покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, заявил губернатор-республиканец Рон ДеСантис на странице в соцсети X.
"Штат Флорида проведет собственное расследование попытки покушения на территории Trump International Golf Club. Люди заслуживают знать правду о подозреваемом и о том, как он сумел подобраться ближе, чем на 500 ярдов (около 457 метров), к экс-президенту и нынешнему кандидату от Республиканской партии", - написал ДеСантис.
Автомобиль подозреваемого в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, заблокированный полицией - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
СМИ узнали об авто подозреваемого в попытке покушения на Трампа
10:00
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Госдуме назвали покушение на Трампа вопиющим случаем
09:50
 
В миреФлоридаСШАДональд ТрампРон ДесантисФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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