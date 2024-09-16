В Петербурге приостановил работу фирмы, чьими обедами отравились члены УИК
Суд приостановил работу фирмы в Петербурге после массовых отравлений на выборах
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Суд приостановил на 90 суток работу АО "Артис-Детское питание" после массовых отравлений на избирательных участках в Санкт-Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Ранее ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье об оказании небезопасных услуг после отравления людей готовой едой на избирательных участках в Петербурге. По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились около 30 человек после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. При проведении осмотра помещения, где производились готовые обеды, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
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"Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности АО "Артис-Детское питание", расположенного по адресу г. СПб, пр. Петровский, д. 20, лит. Р, на срок 90 суток", - сообщает пресс-служба судов.
Управление Роспотребнадзора по городу информировало, что проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 24 случаев острых кишечных инфекций среди сотрудников комиссии избирательных участков города и сотрудников полиции. По результатам лабораторных исследований, в отобранных пробах сырья, готовых блюд и в смывах выявлена патогенная (сальмонелла, листерия) и условно-патогенная (бактерии группы кишечной палочки) микрофлора. По информации ведомства, забраковано более 3,2 тонны пищевой продукции в связи с отсутствием маркировки и нарушением условий хранения.
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