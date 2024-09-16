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В Петербурге приостановил работу фирмы, чьими обедами отравились члены УИК - РИА Новости, 16.09.2024
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17:59 16.09.2024 (обновлено: 18:02 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/firma-1973038262.html
В Петербурге приостановил работу фирмы, чьими обедами отравились члены УИК
В Петербурге приостановил работу фирмы, чьими обедами отравились члены УИК - РИА Новости, 16.09.2024
В Петербурге приостановил работу фирмы, чьими обедами отравились члены УИК
Суд приостановил на 90 суток работу АО "Артис-Детское питание" после массовых отравлений на избирательных участках в Санкт-Петербурге, сообщила объединенная... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:59
2024-09-16T18:02
происшествия
санкт-петербург
россия
кировский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
выборы в россии — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Суд приостановил на 90 суток работу АО "Артис-Детское питание" после массовых отравлений на избирательных участках в Санкт-Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Ранее ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье об оказании небезопасных услуг после отравления людей готовой едой на избирательных участках в Петербурге. По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились около 30 человек после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. При проведении осмотра помещения, где производились готовые обеды, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. "Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности АО "Артис-Детское питание", расположенного по адресу г. СПб, пр. Петровский, д. 20, лит. Р, на срок 90 суток", - сообщает пресс-служба судов. Управление Роспотребнадзора по городу информировало, что проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 24 случаев острых кишечных инфекций среди сотрудников комиссии избирательных участков города и сотрудников полиции. По результатам лабораторных исследований, в отобранных пробах сырья, готовых блюд и в смывах выявлена патогенная (сальмонелла, листерия) и условно-патогенная (бактерии группы кишечной палочки) микрофлора. По информации ведомства, забраковано более 3,2 тонны пищевой продукции в связи с отсутствием маркировки и нарушением условий хранения.
https://ria.ru/20240907/peterburg-1971325239.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), выборы в россии — 2024
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Кировский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Выборы в России — 2024
В Петербурге приостановил работу фирмы, чьими обедами отравились члены УИК

Суд приостановил работу фирмы в Петербурге после массовых отравлений на выборах

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Суд приостановил на 90 суток работу АО "Артис-Детское питание" после массовых отравлений на избирательных участках в Санкт-Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Ранее ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье об оказании небезопасных услуг после отравления людей готовой едой на избирательных участках в Петербурге. По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились около 30 человек после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. При проведении осмотра помещения, где производились готовые обеды, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
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"Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности АО "Артис-Детское питание", расположенного по адресу г. СПб, пр. Петровский, д. 20, лит. Р, на срок 90 суток", - сообщает пресс-служба судов.
Управление Роспотребнадзора по городу информировало, что проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 24 случаев острых кишечных инфекций среди сотрудников комиссии избирательных участков города и сотрудников полиции. По результатам лабораторных исследований, в отобранных пробах сырья, готовых блюд и в смывах выявлена патогенная (сальмонелла, листерия) и условно-патогенная (бактерии группы кишечной палочки) микрофлора. По информации ведомства, забраковано более 3,2 тонны пищевой продукции в связи с отсутствием маркировки и нарушением условий хранения.
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