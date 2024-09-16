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Фестиваль "Казачья станица Москва" прошел в "Коломенском"
Фестиваль "Казачья станица Москва" прошел в "Коломенском" - РИА Новости, 16.09.2024
Фестиваль "Казачья станица Москва" прошел в "Коломенском"
Сразу 12 тематических казачьих площадок развернулись в музее-заповеднике "Коломенское" в рамках X Международного фестиваля "Казачья станица Москва". Гости... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:06
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Сразу 12 тематических казачьих площадок развернулись в музее-заповеднике "Коломенское" в рамках X Международного фестиваля "Казачья станица Москва". Гости мероприятия познакомились с историей казачества, его уникальными военными и культурными традициями, передает портал "Российское казачество"."Этот юбилейный фестиваль стал долгожданным событием для жителей и гостей столицы, вновь собрав на своей площадке творческие коллективы, исполнителей, а также всех интересующихся обычаями и традициями российского казачества. Важно, что программа фестиваля вобрала в себя, помимо насыщенной концертной программы, патриотические и благотворительные мероприятия, направленные на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции", – говорилось в приветствии помощника Президента Российской Федерации, председателя Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Дмитрия Миронова.Как отметил атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов, данный фестиваль "делается в первую очередь для молодежи, для казаков-ветеранов, которые сейчас находятся в отпуске и на излечении".На фестивале было представлено сразу семь куреней – традиционных казачьих жилых домов, где гости могли познакомиться с традиционным казачьим бытом. Внутри каждого куреня организаторы представили предметы быта, многие из которых современные семьи казаков передают по наследству в течение нескольких веков: горшки, домотканые старинные рушники, крынки, чугунки, утюги, сундуки, самовары, ковры, хоругви, сбруи, иконы, музыкальные инструменты, бутыли с плетением и многое другое."В фестивале принимают участие представители 45 регионов нашей страны – это творческие ремесленники, коллективы и сами казаки", – отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.Помимо этого на фестивале был развернут походный храм с легким иконостасом из ткани и богослужебной утварью, которой пользуются полевые батюшки для совершения привычных церковных ритуалов в условиях военных походов. Храм был освящен, а позднее его передадут в одно из казачьих подразделений на территории СВО.
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российское казачество, москва, дмитрий миронов
Российское казачество, Российское казачество, Москва, Дмитрий Миронов
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.
Сразу 12 тематических казачьих площадок развернулись в музее-заповеднике "Коломенское" в рамках X Международного фестиваля "Казачья станица Москва". Гости мероприятия познакомились с историей казачества, его уникальными военными и культурными традициями, передает
портал "Российское казачество".
«
"Этот юбилейный фестиваль стал долгожданным событием для жителей и гостей столицы, вновь собрав на своей площадке творческие коллективы, исполнителей, а также всех интересующихся обычаями и традициями российского казачества. Важно, что программа фестиваля вобрала в себя, помимо насыщенной концертной программы, патриотические и благотворительные мероприятия, направленные на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции", – говорилось в приветствии помощника Президента Российской Федерации, председателя Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Дмитрия Миронова.
Как отметил атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов, данный фестиваль "делается в первую очередь для молодежи, для казаков-ветеранов, которые сейчас находятся в отпуске и на излечении".
На фестивале было представлено сразу семь куреней – традиционных казачьих жилых домов, где гости могли познакомиться с традиционным казачьим бытом. Внутри каждого куреня организаторы представили предметы быта, многие из которых современные семьи казаков передают по наследству в течение нескольких веков: горшки, домотканые старинные рушники, крынки, чугунки, утюги, сундуки, самовары, ковры, хоругви, сбруи, иконы, музыкальные инструменты, бутыли с плетением и многое другое.
«
"В фестивале принимают участие представители 45 регионов нашей страны – это творческие ремесленники, коллективы и сами казаки", – отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.
Помимо этого на фестивале был развернут походный храм с легким иконостасом из ткани и богослужебной утварью, которой пользуются полевые батюшки для совершения привычных церковных ритуалов в условиях военных походов. Храм был освящен, а позднее его передадут в одно из казачьих подразделений на территории СВО.