https://ria.ru/20240916/festival--1972928017.html

Фестиваль "Казачья станица Москва" прошел в "Коломенском"

Фестиваль "Казачья станица Москва" прошел в "Коломенском" - РИА Новости, 16.09.2024

Фестиваль "Казачья станица Москва" прошел в "Коломенском"

Сразу 12 тематических казачьих площадок развернулись в музее-заповеднике "Коломенское" в рамках X Международного фестиваля "Казачья станица Москва". Гости... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:06

2024-09-16T12:06

2024-09-16T12:07

российское казачество

российское казачество

москва

дмитрий миронов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972927513_0:61:2000:1187_1920x0_80_0_0_78b5444acefbf08118f9ad74a807c083.jpg

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Сразу 12 тематических казачьих площадок развернулись в музее-заповеднике "Коломенское" в рамках X Международного фестиваля "Казачья станица Москва". Гости мероприятия познакомились с историей казачества, его уникальными военными и культурными традициями, передает портал "Российское казачество"."Этот юбилейный фестиваль стал долгожданным событием для жителей и гостей столицы, вновь собрав на своей площадке творческие коллективы, исполнителей, а также всех интересующихся обычаями и традициями российского казачества. Важно, что программа фестиваля вобрала в себя, помимо насыщенной концертной программы, патриотические и благотворительные мероприятия, направленные на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции", – говорилось в приветствии помощника Президента Российской Федерации, председателя Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Дмитрия Миронова.Как отметил атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов, данный фестиваль "делается в первую очередь для молодежи, для казаков-ветеранов, которые сейчас находятся в отпуске и на излечении".На фестивале было представлено сразу семь куреней – традиционных казачьих жилых домов, где гости могли познакомиться с традиционным казачьим бытом. Внутри каждого куреня организаторы представили предметы быта, многие из которых современные семьи казаков передают по наследству в течение нескольких веков: горшки, домотканые старинные рушники, крынки, чугунки, утюги, сундуки, самовары, ковры, хоругви, сбруи, иконы, музыкальные инструменты, бутыли с плетением и многое другое."В фестивале принимают участие представители 45 регионов нашей страны – это творческие ремесленники, коллективы и сами казаки", – отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.Помимо этого на фестивале был развернут походный храм с легким иконостасом из ткани и богослужебной утварью, которой пользуются полевые батюшки для совершения привычных церковных ритуалов в условиях военных походов. Храм был освящен, а позднее его передадут в одно из казачьих подразделений на территории СВО.

https://ria.ru/20240910/festival-1971852349.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, москва, дмитрий миронов