https://ria.ru/20240916/evropa-1972955762.html

Рекордные наводнения в Европе могут стать нормой, заявили в МККК

Рекордные наводнения в Европе могут стать нормой, заявили в МККК - РИА Новости, 16.09.2024

Рекордные наводнения в Европе могут стать нормой, заявили в МККК

Рекордные наводнения в Центральной Европе вскоре могут стать нормой, поскольку континент нагревается быстрее, чем остальной мир, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:52

2024-09-16T13:52

2024-09-16T13:53

в мире

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чехия

польша

красный крест

наводнение

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ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Рекордные наводнения в Центральной Европе вскоре могут стать нормой, поскольку континент нагревается быстрее, чем остальной мир, говорится в заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). "Центральная Европа переживает крупнейшие за последние десятилетия наводнения, которые вскоре могут стать новой нормой", - сказано в документе. Организация добавляет, что тысячи добровольцев Красного Креста в Австрии, Чехии, Молдове, Польше и Румынии работают круглосуточно, чтобы удовлетворить потребности пострадавших людей. "Поскольку в Европе потепление происходит гораздо быстрее, чем в остальном мире, мы стоим перед лицом возможного будущего, в котором такие наводнения будут называться не историческими, а частыми или даже ежегодными. Мы должны подготовиться к адаптации к этой новой реальности", - приводятся в заявлении слова главы отдела здравоохранения, стихийных бедствий, климата и кризисов МФКК в Европе Андреаса фон Вайссенберга. Ранее Словацкий гидрометеорологический институт предупредил о продолжительных сильных дождях на протяжении нескольких дней и возможных паводках. По данным метеорологов, порывистый ветер и сильные дожди затронули не только Словакию, но и граничащие с ней Чехию, Польшу и Австрию.

https://ria.ru/20240916/chekhiya-1972911648.html

https://ria.ru/20240916/navodnenie-1972925119.html

австрия

чехия

польша

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в мире, австрия, чехия, польша, красный крест, наводнение