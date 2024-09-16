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Рекордные наводнения в Европе могут стать нормой, заявили в МККК - РИА Новости, 16.09.2024
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13:52 16.09.2024 (обновлено: 13:53 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/evropa-1972955762.html
Рекордные наводнения в Европе могут стать нормой, заявили в МККК
Рекордные наводнения в Европе могут стать нормой, заявили в МККК - РИА Новости, 16.09.2024
Рекордные наводнения в Европе могут стать нормой, заявили в МККК
Рекордные наводнения в Центральной Европе вскоре могут стать нормой, поскольку континент нагревается быстрее, чем остальной мир, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:52
2024-09-16T13:53
в мире
австрия
чехия
польша
красный крест
наводнение
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ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Рекордные наводнения в Центральной Европе вскоре могут стать нормой, поскольку континент нагревается быстрее, чем остальной мир, говорится в заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). "Центральная Европа переживает крупнейшие за последние десятилетия наводнения, которые вскоре могут стать новой нормой", - сказано в документе. Организация добавляет, что тысячи добровольцев Красного Креста в Австрии, Чехии, Молдове, Польше и Румынии работают круглосуточно, чтобы удовлетворить потребности пострадавших людей. "Поскольку в Европе потепление происходит гораздо быстрее, чем в остальном мире, мы стоим перед лицом возможного будущего, в котором такие наводнения будут называться не историческими, а частыми или даже ежегодными. Мы должны подготовиться к адаптации к этой новой реальности", - приводятся в заявлении слова главы отдела здравоохранения, стихийных бедствий, климата и кризисов МФКК в Европе Андреаса фон Вайссенберга. Ранее Словацкий гидрометеорологический институт предупредил о продолжительных сильных дождях на протяжении нескольких дней и возможных паводках. По данным метеорологов, порывистый ветер и сильные дожди затронули не только Словакию, но и граничащие с ней Чехию, Польшу и Австрию.
https://ria.ru/20240916/chekhiya-1972911648.html
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в мире, австрия, чехия, польша, красный крест, наводнение
В мире, Австрия, Чехия, Польша, Красный Крест, Наводнение
Рекордные наводнения в Европе могут стать нормой, заявили в МККК

Красный крест: сильные наводнения в Центральной Европе могут стать нормой

© AP Photo / Petr David JosekСпасатели устанавливают противопаводковые заграждения в Праге, Чешская Республика
Спасатели устанавливают противопаводковые заграждения в Праге, Чешская Республика - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Спасатели устанавливают противопаводковые заграждения в Праге, Чешская Республика
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ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Рекордные наводнения в Центральной Европе вскоре могут стать нормой, поскольку континент нагревается быстрее, чем остальной мир, говорится в заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).
"Центральная Европа переживает крупнейшие за последние десятилетия наводнения, которые вскоре могут стать новой нормой", - сказано в документе.
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Организация добавляет, что тысячи добровольцев Красного Креста в Австрии, Чехии, Молдове, Польше и Румынии работают круглосуточно, чтобы удовлетворить потребности пострадавших людей.
"Поскольку в Европе потепление происходит гораздо быстрее, чем в остальном мире, мы стоим перед лицом возможного будущего, в котором такие наводнения будут называться не историческими, а частыми или даже ежегодными. Мы должны подготовиться к адаптации к этой новой реальности", - приводятся в заявлении слова главы отдела здравоохранения, стихийных бедствий, климата и кризисов МФКК в Европе Андреаса фон Вайссенберга.
Ранее Словацкий гидрометеорологический институт предупредил о продолжительных сильных дождях на протяжении нескольких дней и возможных паводках. По данным метеорологов, порывистый ветер и сильные дожди затронули не только Словакию, но и граничащие с ней Чехию, Польшу и Австрию.
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