Рекордные наводнения в Европе могут стать нормой, заявили в МККК
Красный крест: сильные наводнения в Центральной Европе могут стать нормой
© AP Photo / Petr David JosekСпасатели устанавливают противопаводковые заграждения в Праге, Чешская Республика
© AP Photo / Petr David Josek
Спасатели устанавливают противопаводковые заграждения в Праге, Чешская Республика
ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Рекордные наводнения в Центральной Европе вскоре могут стать нормой, поскольку континент нагревается быстрее, чем остальной мир, говорится в заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).
"Центральная Европа переживает крупнейшие за последние десятилетия наводнения, которые вскоре могут стать новой нормой", - сказано в документе.
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"Поскольку в Европе потепление происходит гораздо быстрее, чем в остальном мире, мы стоим перед лицом возможного будущего, в котором такие наводнения будут называться не историческими, а частыми или даже ежегодными. Мы должны подготовиться к адаптации к этой новой реальности", - приводятся в заявлении слова главы отдела здравоохранения, стихийных бедствий, климата и кризисов МФКК в Европе Андреаса фон Вайссенберга.
Ранее Словацкий гидрометеорологический институт предупредил о продолжительных сильных дождях на протяжении нескольких дней и возможных паводках. По данным метеорологов, порывистый ветер и сильные дожди затронули не только Словакию, но и граничащие с ней Чехию, Польшу и Австрию.
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