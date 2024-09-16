Молдавская и болгарская оппозиция договорилась противостоять Западу
Оппозиция в Молдавии и Болгарии договорилась о противостоянии давлению Запада
© SputnikСторонники оппозиционного в стране блока "Победа" у здания ЦИК в Кишиневе, Молдавия
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Сторонники оппозиционного в стране блока "Победа" у здания ЦИК в Кишиневе, Молдавия. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 сен - РИА Новости. Представители молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" вместе с коллегами из болгарской партии "Возрождение" подписали договор, по которому будут вместе противостоять давлению Запада, отстаивая национальные интересы, сообщили в пресс-службе блока.
"Молодежь Молдавии и Болгарии будет вместе противостоять давлению Запада, отстаивать свои национальные интересы и бороться за сохранение традиций и культурного наследия. Соответствующий договор о сотрудничестве подписали представители молодежного крыла блока "Победа" и наши коллеги из болгарской партии "Възраждане" ("Возрождение" - ред.), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале молдавского блока.
Отмечается, что Болгария входит в ЕС с 2007 года и является лидером по депопуляции в Европе. "Болгары как никто другой понимают, чем на самом деле оборачиваются обещания о счастливом будущем в ЕС… ЕС — конфедерация, уничтожающая суверенитет стран. Болгария с ее политическим и экономическим кризисом — яркий пример. Мы не допустим, чтобы та же участь постигла и Молдову, - подчеркивается в сообщении.
Референдум о евроинтеграции Молдавии назначен на 20 октября, в один день с выборами президента. Идея проведения референдума вызвала критику со стороны общественности и оппозиционных сил. Лидеры оппозиции, такие как лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев, заявляют, что плебисцит является попыткой манипуляции общественным мнением. Они считают, что референдум не отражает истинных устремлений народа, а служит для укрепления позиций действующих властей перед предстоящими выборами. Оппозиция выражает опасения, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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