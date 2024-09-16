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"Эвалар" помог закупить школьные принадлежности для детей Курской области

"Эвалар" помог закупить школьные принадлежности для детей Курской области - РИА Новости, 16.09.2024

"Эвалар" помог закупить школьные принадлежности для детей Курской области

Накануне 1 сентября компания передала помощь для детей из пострадавших регионов Курской области. Инициатива была реализована во взаимодействии с Российским... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:37

2024-09-16T12:37

2024-09-16T12:37

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МОСКВА, 16 сен - пресс-служба ЗАО "Эвалар". Накануне 1 сентября компания передала помощь для детей из пострадавших регионов Курской области. Инициатива была реализована во взаимодействии с Российским Красным Крестом. Компания "Эвалар" в преддверии Дня знаний перечислила денежные средства для закупки школьных принадлежностей для детей из пострадавших районов Курской области. А также фармкомпания направила школьникам партию мармеладных мишек с легкоусвояемым магнием. "Сложные времена требуют слаженных усилий. Мы ежегодно поддерживаем детей в преддверии 1 сентября, и благодарны компании "Эвалар" за оказание помощи для школьников, которых сможем поддержать и в новом учебном году", - прокомментировала директор департамента фандрайзинга Российского Красного Креста Валентина Перехватова. "Эвалар" регулярно реализует социально значимые проекты, направленные на сохранение здоровья и социального благополучия населения. За последние несколько лет компанией проводились акции в поддержку доноров крови, информационные кампании по профилактике и предотвращению инсульта, оказывалась помощь домам престарелых и многие другие. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы