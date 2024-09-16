https://ria.ru/20240916/evalar-1972935419.html
"Эвалар" помог закупить школьные принадлежности для детей Курской области
"Эвалар" помог закупить школьные принадлежности для детей Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
"Эвалар" помог закупить школьные принадлежности для детей Курской области
Накануне 1 сентября компания передала помощь для детей из пострадавших регионов Курской области. Инициатива была реализована во взаимодействии с Российским... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:37
2024-09-16T12:37
2024-09-16T12:37
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972934282_0:59:1024:635_1920x0_80_0_0_c3f0fc2406cc209f8c316825c1036f53.jpg
МОСКВА, 16 сен - пресс-служба ЗАО "Эвалар". Накануне 1 сентября компания передала помощь для детей из пострадавших регионов Курской области. Инициатива была реализована во взаимодействии с Российским Красным Крестом. Компания "Эвалар" в преддверии Дня знаний перечислила денежные средства для закупки школьных принадлежностей для детей из пострадавших районов Курской области. А также фармкомпания направила школьникам партию мармеладных мишек с легкоусвояемым магнием. "Сложные времена требуют слаженных усилий. Мы ежегодно поддерживаем детей в преддверии 1 сентября, и благодарны компании "Эвалар" за оказание помощи для школьников, которых сможем поддержать и в новом учебном году", - прокомментировала директор департамента фандрайзинга Российского Красного Креста Валентина Перехватова. "Эвалар" регулярно реализует социально значимые проекты, направленные на сохранение здоровья и социального благополучия населения. За последние несколько лет компанией проводились акции в поддержку доноров крови, информационные кампании по профилактике и предотвращению инсульта, оказывалась помощь домам престарелых и многие другие. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972934282_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_9902ae3fb17c024c527cab0634ee5ee4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
"Эвалар" помог закупить школьные принадлежности для детей Курской области
МОСКВА, 16 сен - пресс-служба ЗАО "Эвалар". Накануне 1 сентября компания передала помощь для детей из пострадавших регионов Курской области. Инициатива была реализована во взаимодействии с Российским Красным Крестом.
Компания "Эвалар" в преддверии Дня знаний перечислила денежные средства для закупки школьных принадлежностей для детей из пострадавших районов Курской области. А также фармкомпания направила школьникам партию мармеладных мишек с легкоусвояемым магнием.
"Сложные времена требуют слаженных усилий. Мы ежегодно поддерживаем детей в преддверии 1 сентября, и благодарны компании "Эвалар" за оказание помощи для школьников, которых сможем поддержать и в новом учебном году", - прокомментировала директор департамента фандрайзинга Российского Красного Креста Валентина Перехватова.
"Эвалар" регулярно реализует социально значимые проекты, направленные на сохранение здоровья и социального благополучия населения. За последние несколько лет компанией проводились акции в поддержку доноров крови, информационные кампании по профилактике и предотвращению инсульта, оказывалась помощь домам престарелых и многие другие.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.