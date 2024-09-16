Рейтинг@Mail.ru
"Эвалар" помог закупить школьные принадлежности для детей Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
12:37 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/evalar-1972935419.html
"Эвалар" помог закупить школьные принадлежности для детей Курской области
"Эвалар" помог закупить школьные принадлежности для детей Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
"Эвалар" помог закупить школьные принадлежности для детей Курской области
Накануне 1 сентября компания передала помощь для детей из пострадавших регионов Курской области. Инициатива была реализована во взаимодействии с Российским... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:37
2024-09-16T12:37
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972934282_0:59:1024:635_1920x0_80_0_0_c3f0fc2406cc209f8c316825c1036f53.jpg
МОСКВА, 16 сен - пресс-служба ЗАО "Эвалар". Накануне 1 сентября компания передала помощь для детей из пострадавших регионов Курской области. Инициатива была реализована во взаимодействии с Российским Красным Крестом. Компания "Эвалар" в преддверии Дня знаний перечислила денежные средства для закупки школьных принадлежностей для детей из пострадавших районов Курской области. А также фармкомпания направила школьникам партию мармеладных мишек с легкоусвояемым магнием. "Сложные времена требуют слаженных усилий. Мы ежегодно поддерживаем детей в преддверии 1 сентября, и благодарны компании "Эвалар" за оказание помощи для школьников, которых сможем поддержать и в новом учебном году", - прокомментировала директор департамента фандрайзинга Российского Красного Креста Валентина Перехватова. "Эвалар" регулярно реализует социально значимые проекты, направленные на сохранение здоровья и социального благополучия населения. За последние несколько лет компанией проводились акции в поддержку доноров крови, информационные кампании по профилактике и предотвращению инсульта, оказывалась помощь домам престарелых и многие другие. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972934282_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_9902ae3fb17c024c527cab0634ee5ee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

"Эвалар" помог закупить школьные принадлежности для детей Курской области

© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар""Эвалар" помог закупить школьные принадлежности для детей Курской области
Эвалар помог закупить школьные принадлежности для детей Курской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"
"Эвалар" помог закупить школьные принадлежности для детей Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - пресс-служба ЗАО "Эвалар". Накануне 1 сентября компания передала помощь для детей из пострадавших регионов Курской области. Инициатива была реализована во взаимодействии с Российским Красным Крестом.
Компания "Эвалар" в преддверии Дня знаний перечислила денежные средства для закупки школьных принадлежностей для детей из пострадавших районов Курской области. А также фармкомпания направила школьникам партию мармеладных мишек с легкоусвояемым магнием.
"Сложные времена требуют слаженных усилий. Мы ежегодно поддерживаем детей в преддверии 1 сентября, и благодарны компании "Эвалар" за оказание помощи для школьников, которых сможем поддержать и в новом учебном году", - прокомментировала директор департамента фандрайзинга Российского Красного Креста Валентина Перехватова.
"Эвалар" регулярно реализует социально значимые проекты, направленные на сохранение здоровья и социального благополучия населения. За последние несколько лет компанией проводились акции в поддержку доноров крови, информационные кампании по профилактике и предотвращению инсульта, оказывалась помощь домам престарелых и многие другие.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала