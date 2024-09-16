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Жители выбрали эскиз знака "Человек труда Вологодской области"
Жители выбрали эскиз знака "Человек труда Вологодской области" - РИА Новости, 16.09.2024
Жители выбрали эскиз знака "Человек труда Вологодской области"
Голосование за лучший эскиз почетного знака "Человек труда Вологодской области" прошло в открытом режиме на страницах избранного главы региона Георгия... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:34
2024-09-16T12:34
2024-09-16T12:34
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Голосование за лучший эскиз почетного знака "Человек труда Вологодской области" прошло в открытом режиме на страницах избранного главы региона Георгия Филимонова в телеграм и "ВКонтакте", сообщает пресс-служба губернатора. "Выбрали дизайн почетного знака "Человек труда Вологодской области". Участникам было предложено шесть вариантов, которые дизайнеры и художники разработали и прислали нам летом. В результате народного голосования лучшим наши жители выбрали второй вариант дизайна", - приводят в пресс-службе слова Филимонова. Голоса вологжан распределились следующим образом: первое место - вариант №2; второе место - вариант №1; третье место - вариант №6. Почетное звание "Человек труда Вологодской области" учредили, чтобы повысить престиж труда на благо Вологодской области и всей страны. Определять получателей знака будут с учетом мнения представителей трудящихся региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов
Вологодская область, Георгий Филимонов
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Голосование за лучший эскиз почетного знака "Человек труда Вологодской области" прошло в открытом режиме на страницах избранного главы региона Георгия Филимонова в телеграм и "ВКонтакте", сообщает пресс-служба губернатора.
"Выбрали дизайн почетного знака "Человек труда Вологодской области". Участникам было предложено шесть вариантов, которые дизайнеры и художники разработали и прислали нам летом. В результате народного голосования лучшим наши жители выбрали второй вариант дизайна", - приводят в пресс-службе слова Филимонова.
Голоса вологжан распределились следующим образом: первое место - вариант №2; второе место - вариант №1; третье место - вариант №6.
Почетное звание "Человек труда Вологодской области" учредили, чтобы повысить престиж труда на благо Вологодской области
и всей страны.
Определять получателей знака будут с учетом мнения представителей трудящихся региона.