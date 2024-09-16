https://ria.ru/20240916/eskiz-1972934703.html

Жители выбрали эскиз знака "Человек труда Вологодской области"

Жители выбрали эскиз знака "Человек труда Вологодской области" - РИА Новости, 16.09.2024

Жители выбрали эскиз знака "Человек труда Вологодской области"

Голосование за лучший эскиз почетного знака "Человек труда Вологодской области" прошло в открытом режиме на страницах избранного главы региона Георгия... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:34

2024-09-16T12:34

2024-09-16T12:34

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Голосование за лучший эскиз почетного знака "Человек труда Вологодской области" прошло в открытом режиме на страницах избранного главы региона Георгия Филимонова в телеграм и "ВКонтакте", сообщает пресс-служба губернатора. "Выбрали дизайн почетного знака "Человек труда Вологодской области". Участникам было предложено шесть вариантов, которые дизайнеры и художники разработали и прислали нам летом. В результате народного голосования лучшим наши жители выбрали второй вариант дизайна", - приводят в пресс-службе слова Филимонова. Голоса вологжан распределились следующим образом: первое место - вариант №2; второе место - вариант №1; третье место - вариант №6. Почетное звание "Человек труда Вологодской области" учредили, чтобы повысить престиж труда на благо Вологодской области и всей страны. Определять получателей знака будут с учетом мнения представителей трудящихся региона.

https://ria.ru/20240913/zhestyannikov-1972496931.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов