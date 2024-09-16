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Жители выбрали эскиз знака "Человек труда Вологодской области" - РИА Новости, 16.09.2024
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Вологодская область
 
12:34 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/eskiz-1972934703.html
Жители выбрали эскиз знака "Человек труда Вологодской области"
Жители выбрали эскиз знака "Человек труда Вологодской области" - РИА Новости, 16.09.2024
Жители выбрали эскиз знака "Человек труда Вологодской области"
Голосование за лучший эскиз почетного знака "Человек труда Вологодской области" прошло в открытом режиме на страницах избранного главы региона Георгия... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:34
2024-09-16T12:34
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Голосование за лучший эскиз почетного знака "Человек труда Вологодской области" прошло в открытом режиме на страницах избранного главы региона Георгия Филимонова в телеграм и "ВКонтакте", сообщает пресс-служба губернатора. "Выбрали дизайн почетного знака "Человек труда Вологодской области". Участникам было предложено шесть вариантов, которые дизайнеры и художники разработали и прислали нам летом. В результате народного голосования лучшим наши жители выбрали второй вариант дизайна", - приводят в пресс-службе слова Филимонова. Голоса вологжан распределились следующим образом: первое место - вариант №2; второе место - вариант №1; третье место - вариант №6. Почетное звание "Человек труда Вологодской области" учредили, чтобы повысить престиж труда на благо Вологодской области и всей страны. Определять получателей знака будут с учетом мнения представителей трудящихся региона.
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георгий филимонов
Вологодская область, Георгий Филимонов

Жители выбрали эскиз знака "Человек труда Вологодской области"

© Фото : Филимонов LIVE/TelegramЭскиз почетного знака "Человек труда Вологодской области"
Эскиз почетного знака Человек труда Вологодской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Филимонов LIVE/Telegram
Эскиз почетного знака "Человек труда Вологодской области"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Голосование за лучший эскиз почетного знака "Человек труда Вологодской области" прошло в открытом режиме на страницах избранного главы региона Георгия Филимонова в телеграм и "ВКонтакте", сообщает пресс-служба губернатора.
"Выбрали дизайн почетного знака "Человек труда Вологодской области". Участникам было предложено шесть вариантов, которые дизайнеры и художники разработали и прислали нам летом. В результате народного голосования лучшим наши жители выбрали второй вариант дизайна", - приводят в пресс-службе слова Филимонова.
Голоса вологжан распределились следующим образом: первое место - вариант №2; второе место - вариант №1; третье место - вариант №6.
Почетное звание "Человек труда Вологодской области" учредили, чтобы повысить престиж труда на благо Вологодской области и всей страны.
Определять получателей знака будут с учетом мнения представителей трудящихся региона.
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Вологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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