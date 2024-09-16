https://ria.ru/20240916/er-1972958580.html

Абрамченко, Матыцин и Шульгинов вошли в состав фракции "Единая Россия"

Абрамченко, Матыцин и Шульгинов вошли в состав фракции "Единая Россия" - РИА Новости, 16.09.2024

Абрамченко, Матыцин и Шульгинов вошли в состав фракции "Единая Россия"

Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, бывший министр спорта Олег Матыцин и бывший министр энергетики Николай Шульгинов, избранные депутатами Госдумы,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:56

2024-09-16T13:56

2024-09-16T13:56

политика

виктория абрамченко

олег матыцин

николай шульгинов

госдума рф

единая россия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736128541_0:225:3191:2020_1920x0_80_0_0_b3c353cbaf70a8355d2548474790b621.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, бывший министр спорта Олег Матыцин и бывший министр энергетики Николай Шульгинов, избранные депутатами Госдумы, единогласно включены в состав фракции "Единая Россия", сообщила пресс-служба фракции. "Виктория Абрамченко, Олег Матыцин и Николай Шульгинов на общем собрании фракции "Единая Россия" в Госдуме включены в состав фракции единогласно", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20240909/er-1971530591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, виктория абрамченко, олег матыцин, николай шульгинов, госдума рф, единая россия, россия