https://ria.ru/20240916/er-1972958580.html
Абрамченко, Матыцин и Шульгинов вошли в состав фракции "Единая Россия"
Абрамченко, Матыцин и Шульгинов вошли в состав фракции "Единая Россия" - РИА Новости, 16.09.2024
Абрамченко, Матыцин и Шульгинов вошли в состав фракции "Единая Россия"
Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, бывший министр спорта Олег Матыцин и бывший министр энергетики Николай Шульгинов, избранные депутатами Госдумы,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:56
2024-09-16T13:56
2024-09-16T13:56
политика
виктория абрамченко
олег матыцин
николай шульгинов
госдума рф
единая россия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736128541_0:225:3191:2020_1920x0_80_0_0_b3c353cbaf70a8355d2548474790b621.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, бывший министр спорта Олег Матыцин и бывший министр энергетики Николай Шульгинов, избранные депутатами Госдумы, единогласно включены в состав фракции "Единая Россия", сообщила пресс-служба фракции. "Виктория Абрамченко, Олег Матыцин и Николай Шульгинов на общем собрании фракции "Единая Россия" в Госдуме включены в состав фракции единогласно", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20240909/er-1971530591.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736128541_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_61679d4ca926e9c2fa0be72581f09a61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, виктория абрамченко, олег матыцин, николай шульгинов, госдума рф, единая россия, россия
Политика, Виктория Абрамченко, Олег Матыцин, Николай Шульгинов, Госдума РФ, Единая Россия, Россия
Абрамченко, Матыцин и Шульгинов вошли в состав фракции "Единая Россия"
Абрамченко, Матыцин и Шульгинов единогласно включены в состав фракции "ЕР"