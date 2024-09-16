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Абрамченко, Матыцин и Шульгинов вошли в состав фракции "Единая Россия" - РИА Новости, 16.09.2024
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13:56 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/er-1972958580.html
Абрамченко, Матыцин и Шульгинов вошли в состав фракции "Единая Россия"
Абрамченко, Матыцин и Шульгинов вошли в состав фракции "Единая Россия" - РИА Новости, 16.09.2024
Абрамченко, Матыцин и Шульгинов вошли в состав фракции "Единая Россия"
Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, бывший министр спорта Олег Матыцин и бывший министр энергетики Николай Шульгинов, избранные депутатами Госдумы,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:56
2024-09-16T13:56
политика
виктория абрамченко
олег матыцин
николай шульгинов
госдума рф
единая россия
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, бывший министр спорта Олег Матыцин и бывший министр энергетики Николай Шульгинов, избранные депутатами Госдумы, единогласно включены в состав фракции "Единая Россия", сообщила пресс-служба фракции. "Виктория Абрамченко, Олег Матыцин и Николай Шульгинов на общем собрании фракции "Единая Россия" в Госдуме включены в состав фракции единогласно", - говорится в сообщении пресс-службы.
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политика, виктория абрамченко, олег матыцин, николай шульгинов, госдума рф, единая россия, россия
Политика, Виктория Абрамченко, Олег Матыцин, Николай Шульгинов, Госдума РФ, Единая Россия, Россия
Абрамченко, Матыцин и Шульгинов вошли в состав фракции "Единая Россия"

Абрамченко, Матыцин и Шульгинов единогласно включены в состав фракции "ЕР"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, бывший министр спорта Олег Матыцин и бывший министр энергетики Николай Шульгинов, избранные депутатами Госдумы, единогласно включены в состав фракции "Единая Россия", сообщила пресс-служба фракции.
"Виктория Абрамченко, Олег Матыцин и Николай Шульгинов на общем собрании фракции "Единая Россия" в Госдуме включены в состав фракции единогласно", - говорится в сообщении пресс-службы.
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ПолитикаВиктория АбрамченкоОлег МатыцинНиколай ШульгиновГосдума РФЕдиная РоссияРоссия
 
 
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