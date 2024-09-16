https://ria.ru/20240916/eldorado-1972965025.html
"М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения
"М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения - РИА Новости, 16.09.2024
"М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения
Ритейлеры "М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения брендов: в рамках его последнего этапа были объединены программы лояльности, бонусные баллы... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:36
2024-09-16T14:36
2024-09-16T15:12
экономика
технологии
м.видео
эльдорадо
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ритейлеры "М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения брендов: в рамках его последнего этапа были объединены программы лояльности, бонусные баллы клиентов обеих торговых сетей в полном объеме перенесены в единый кошелек новой программы лояльности "М.Клуб", рассказали в группе "М.Видео-Эльдорадо". "Группа М.Видео-Эльдорадо"... реализовала масштабный проект по объединению программ лояльности двух брендов – "М.Видео" и "Эльдорадо": более 17 миллионов участников программ лояльности "Эльдорадости" и "М.Клуб" автоматически объединены в единую систему "М.Клуб", - говорится в сообщении. "Объединение программ лояльности стало последним этапом объединения брендов", - уточнили РИА Новости в пресс-службе группы. Программа лояльности "М.Видео" и "Эльдорадо" предполагает кешбэк за покупки в виде баллов и возможность оплачивать ими до 30% стоимости приобретаемых в сети товаров. "В ближайшем будущем функционал единой программы лояльности "М.Клуб" будет расширен - мы добавим возможность получать повышенный кешбэк, ...персональные предложения, акции с партнерами и многое другое", - прокомментировал директор по маркетингу группы "М.Видео-Эльдорадо" Василий Большаков. "М.Видео" в 2018 году приобрело сеть "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда рублей. А в декабре 2022 года был запущен пилотный проект по объединению части магазинов сети под единым брендом "Эльдорадо + М.Видео" для более рационального использования ресурсов. Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".
https://realty.ria.ru/20240904/lemana-1970475045.html
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экономика, технологии, м.видео, эльдорадо
Экономика, Технологии, М.Видео, Эльдорадо
"М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения
Ритейлеры "М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения брендов
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Ритейлеры "М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения брендов: в рамках его последнего этапа были объединены программы лояльности, бонусные баллы клиентов обеих торговых сетей в полном объеме перенесены в единый кошелек новой программы лояльности "М.Клуб", рассказали в группе "М.Видео-Эльдорадо
".
"Группа М.Видео-Эльдорадо"... реализовала масштабный проект по объединению программ лояльности двух брендов – "М.Видео" и "Эльдорадо": более 17 миллионов участников программ лояльности "Эльдорадости" и "М.Клуб" автоматически объединены в единую систему "М.Клуб", - говорится в сообщении.
"Объединение программ лояльности стало последним этапом объединения брендов", - уточнили РИА Новости в пресс-службе группы.
Программа лояльности "М.Видео" и "Эльдорадо" предполагает кешбэк за покупки в виде баллов и возможность оплачивать ими до 30% стоимости приобретаемых в сети товаров. "В ближайшем будущем функционал единой программы лояльности "М.Клуб" будет расширен - мы добавим возможность получать повышенный кешбэк, ...персональные предложения, акции с партнерами и многое другое", - прокомментировал директор по маркетингу группы "М.Видео-Эльдорадо" Василий Большаков.
"М.Видео" в 2018 году приобрело сеть "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда рублей. А в декабре 2022 года был запущен пилотный проект по объединению части магазинов сети под единым брендом "Эльдорадо + М.Видео" для более рационального использования ресурсов.
Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".