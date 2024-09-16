https://ria.ru/20240916/eldorado-1972965025.html

"М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения

"М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения - РИА Новости, 16.09.2024

"М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения

Ритейлеры "М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения брендов: в рамках его последнего этапа были объединены программы лояльности, бонусные баллы... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:36

2024-09-16T14:36

2024-09-16T15:12

экономика

технологии

м.видео

эльдорадо

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ритейлеры "М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения брендов: в рамках его последнего этапа были объединены программы лояльности, бонусные баллы клиентов обеих торговых сетей в полном объеме перенесены в единый кошелек новой программы лояльности "М.Клуб", рассказали в группе "М.Видео-Эльдорадо". "Группа М.Видео-Эльдорадо"... реализовала масштабный проект по объединению программ лояльности двух брендов – "М.Видео" и "Эльдорадо": более 17 миллионов участников программ лояльности "Эльдорадости" и "М.Клуб" автоматически объединены в единую систему "М.Клуб", - говорится в сообщении. "Объединение программ лояльности стало последним этапом объединения брендов", - уточнили РИА Новости в пресс-службе группы. Программа лояльности "М.Видео" и "Эльдорадо" предполагает кешбэк за покупки в виде баллов и возможность оплачивать ими до 30% стоимости приобретаемых в сети товаров. "В ближайшем будущем функционал единой программы лояльности "М.Клуб" будет расширен - мы добавим возможность получать повышенный кешбэк, ...персональные предложения, акции с партнерами и многое другое", - прокомментировал директор по маркетингу группы "М.Видео-Эльдорадо" Василий Большаков. "М.Видео" в 2018 году приобрело сеть "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда рублей. А в декабре 2022 года был запущен пилотный проект по объединению части магазинов сети под единым брендом "Эльдорадо + М.Видео" для более рационального использования ресурсов. Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".

https://realty.ria.ru/20240904/lemana-1970475045.html

https://ria.ru/20240905/televizor-1782099245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, м.видео, эльдорадо