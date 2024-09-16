https://ria.ru/20240916/eksportery-1973018758.html

Лучших экспортеров Северного Кавказа наградили в Грозном

Лучших экспортеров Северного Кавказа наградили в Грозном - РИА Новости, 16.09.2024

Лучших экспортеров Северного Кавказа наградили в Грозном

Торжественная церемония награждения призеров окружного этапа всероссийского конкурса "Экспортер года" среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:08

2024-09-16T17:08

2024-09-16T17:08

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

северный кавказ

северо-кавказский федеральный округ

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Торжественная церемония награждения призеров окружного этапа всероссийского конкурса "Экспортер года" среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа состоялась 16 сентября в Грозном, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Жюри отмечены 24 компании и предприятия в 13 номинациях. Самыми активными участниками конкурса в СКФО стали компании из Чеченской Республики и Ставропольского края, они завоевали по 10 призовых мест", - говорится в сообщении.Награды лучшим экспортерам Северо-Кавказского федерального округа вручили заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто, вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр экономического и территориального развития региона Рустам Шаптукаев и заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли Российской Федерации Евгений Пахомов."Экспорт - это не просто продажа товаров и услуг за границу. Это возможность для нашей страны заявить о себе, продемонстрировать свои достижения и потенциал. Лауреаты премии, в частности, вносят огромный вклад в развитие экспорта как нашего округа, так и всей России. Ваши успехи вдохновляют других предпринимателей и компании следовать вашему примеру", - сказал Надыкто."Поддержка экспортеров - это ключ к развитию экономики округа, и в нынешних непростых условиях она приобретает особую значимость. Мы видим, как компании Северного Кавказа все активнее используют все возможности для развития своих экспортных проектов. В этом году в числе лучших компаний округа — рекордное число экспортеров из принимающей нас Чеченской Республики. Российский экспортный центр готов предоставить все необходимые инструменты для успешного выхода местных компаний на международные рынки", - подчеркнул Солодов.В 2023 году компании Северного Кавказа воспользовались более чем 2,5 тысячи услуг группы РЭЦ, что позволило им экспортировать продукцию на сумму свыше 300 миллионов долларов. Благодаря поддержке РЭЦ продукция компаний региона сегодня поставляется в более чем 70 стран.В рамках церемонии награждения победителей состоялась пленарная дискуссия "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта". В ней приняли участие представители органов власти разных уровней и бизнес-сообщества. Также РЭЦ провел мастер-класс, посвященный цифровым решениям в экспорте. Участникам представили широкие возможности для развития экспорта, которые предоставляет государственная цифровая платформа "Мой экспорт". В экосистеме уже зарегистрировано более тысячи компаний Северо-Кавказского федерального округа. За время работы платформы пользователям было оказано почти 30 тысяч услуг. Лидерами по использованию платформы "Мой экспорт" в округе стали Ставропольский край, республики Северная Осетия и Дагестан. Именно они демонстрирую наиболее активное внедрение цифровых технологий в свою экспортную деятельность.Имена победителей окружного этапа всероссийского конкурса "Экспортер года" среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа стали известны 14 августа. А уже 14 октября на форуме "Сделано в России" среди компаний, занявших первые места по итогам окружных этапов, будут награждены лучшие экспортеры страны.Уточним, премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

https://ria.ru/20240916/prodvizhenie-1972965673.html

https://ria.ru/20240913/rets-1972576725.html

россия

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северо-кавказский федеральный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), северный кавказ, северо-кавказский федеральный округ, российский экспортный центр (рэц)