https://ria.ru/20240916/ekspert-1972997696.html
Эксперт: Москва обеспечивает комплексную систему мер поддержки для бизнеса
Эксперт: Москва обеспечивает комплексную систему мер поддержки для бизнеса - РИА Новости, 16.09.2024
Эксперт: Москва обеспечивает комплексную систему мер поддержки для бизнеса
Власти Москвы обеспечивают комплексную систему мер поддержки для бизнеса, предлагая инвесторам широкие возможности для развития в рамках государственно-частного РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:14
2024-09-16T16:14
2024-09-16T16:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Власти Москвы обеспечивают комплексную систему мер поддержки для бизнеса, предлагая инвесторам широкие возможности для развития в рамках государственно-частного партнерства, считает вице-президент по корпоративным связям и коммуникациям BIOCAD Алексей Торгов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что с помощью инвесторов в столице создается промышленная и городская инфраструктура: индустриальные парки, заводы и офисы. Введено уже 149 проектов на 323 миллиарда рублей. К примеру, в индустриальном парке "Руднево" локализовано 20 компаний. Они наращивают выпуск медизделий, банкоматов, беспилотников, конденсаторов и другой высокотехнологичной продукции."Город обеспечивает комплексную систему мер поддержки для бизнеса, предлагая инвесторам широкие возможности для развития в рамках государственно-частного партнерства. Яркий тому пример – первый в России офсетный контракт, который был заключен между биотехнологической компанией BIOCAD и правительством Москвы в 2017 году. Наша компания инвестировала более 8,2 миллиарда рублей и построила современный комплекс фармацевтического производства в Зеленограде", - сказал Торгов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Он добавил, что при реализации проекта был заложен фундамент для будущего развития предприятия, чтобы иметь возможность обеспечивать лекарственными препаратами не только жителей Москвы, но и всей России."Помимо гарантий по рынку сбыта препаратов, мы получаем ряд льгот как резиденты Особой экономической зоны: снижение налога на имущество, землю, а также специальные льготы по страховым платежам", - сказал Торгов.
https://ria.ru/20240916/tinao-1972928155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, россия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Сергей Собянин, Россия
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Власти Москвы обеспечивают комплексную систему мер поддержки для бизнеса, предлагая инвесторам широкие возможности для развития в рамках государственно-частного партнерства, считает вице-президент по корпоративным связям и коммуникациям BIOCAD Алексей Торгов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
в своем телеграм-канале сообщил, что с помощью инвесторов в столице создается промышленная и городская инфраструктура: индустриальные парки, заводы и офисы. Введено уже 149 проектов на 323 миллиарда рублей. К примеру, в индустриальном парке "Руднево" локализовано 20 компаний. Они наращивают выпуск медизделий, банкоматов, беспилотников, конденсаторов и другой высокотехнологичной продукции.
"Город обеспечивает комплексную систему мер поддержки для бизнеса, предлагая инвесторам широкие возможности для развития в рамках государственно-частного партнерства. Яркий тому пример – первый в России
офсетный контракт, который был заключен между биотехнологической компанией BIOCAD и правительством Москвы в 2017 году. Наша компания инвестировала более 8,2 миллиарда рублей и построила современный комплекс фармацевтического производства в Зеленограде", - сказал Торгов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Он добавил, что при реализации проекта был заложен фундамент для будущего развития предприятия, чтобы иметь возможность обеспечивать лекарственными препаратами не только жителей Москвы, но и всей России.
"Помимо гарантий по рынку сбыта препаратов, мы получаем ряд льгот как резиденты Особой экономической зоны: снижение налога на имущество, землю, а также специальные льготы по страховым платежам", - сказал Торгов.