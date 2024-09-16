https://ria.ru/20240916/ekonomika-1973075474.html

Рост экономики и инвестиций: итоги трехлетия Гладкова на посту губернатора

Рост экономики и инвестиций: итоги трехлетия Гладкова на посту губернатора - РИА Новости, 16.09.2024

Рост экономики и инвестиций: итоги трехлетия Гладкова на посту губернатора

Валовый региональный продукт Белгородской области за три года возрос до 1,4 триллиона рублей, и по объему на душу населения регион вышел на третье месте в ЦФО и РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T22:56

2024-09-16T22:56

2024-09-16T22:57

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экономика

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Валовый региональный продукт Белгородской области за три года возрос до 1,4 триллиона рублей, и по объему на душу населения регион вышел на третье месте в ЦФО и 19-е – по России, следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Это один из ключевых итогов трехлетней работы Вячеслава Гладкова на посту главы региона.Провести "ревизию" ключевых показателей в разных областях народного хозяйства и подвижек в развитии социальной сферы решено в связи с трехлетием Вячеслава Гладкова на губернаторском посту: в сентябре 2021 года он победил на выборах главы региона. (Бразды правления, однако, взял годом ранее – в качестве исполняющего обязанности губернатора).Несмотря на близость военных действий и регулярные атаки вражеских беспилотников, Белгородская область сохраняет высокие показатели экономического роста. Так, регион по-прежнему входит в число лидеров по производству мяса, а с 2021 года демонстрирует рекордную урожайность сельхозкультур. В частности, по итогам прошлого года Белгородская область заняла первое место в РФ по производству продукции сельского хозяйства на один гектар обрабатываемой пашни. Первыми в стране белгородские аграрии стали и по урожайности сахарной свеклы, сои, а по валовому сбору подсолнечника вышли на лидирующие позиции в ЦФО.В промышленных областях объем отгруженных товаров собственного производства региона в пересчете на денежные средства за три года составил 4118,9 миллиарда рублей. Весомый вклад область вносит в производство российского железорудного концентрата. Так, по итогам 2023 года здесь добыли почти 100 миллионов тонн руды.Инвестиции в экономику региона за три года составили 578 миллиардов рублей – с ежегодным приростом: 169 миллиардов – в 2021 году, 197 – в 2022-м и 212 – в 2023 году. Примечательно, что задачу повысить объем инвестиций в экономику региона за год до 209,6 миллиарда рублей губернатор ставил на 2026 год. А в итоге сумел не только превысить план, но и опередить его на три года, что особенно ценно с учетом прифронтового положения региона и реалий, связанных с СВО.На данный момент в регионе реализуется более 170 инвестпроектов, благодаря которым в ближайшее время белгородцы получат свыше восьми тысяч новых рабочих мест. По состоянию на начало текущего года суммарный объем регионального инвестиционного портфеля составлял 349 миллиардов рублей и на 38 миллиардов превышал уровень прошлого года.Одним из ярких примеров успешной реализации инвестиционной программы является соглашение, согласно которому Яковлевский горно-обогатительный комбинат, будучи активом компании "Северсталь", выполняет обязательства перед регионом в части развития горнодобывающей отрасли, программы мероприятий по охране окружающей среды, а также по благоустройству населенных пунктов на территории присутствия. Соглашение было подписано в 2022 году между гендиректором "Северстали" и губернатором Гладковым. К 2023 году Яковлевский ГОК успешно выполнил все обязательства по инвестпрограмме в размере 25 миллиардов рублей, внедрил передовые цифровые технологии в шахте, что позволило, в частности, автоматизировать вагонно-обменный комплекс, и это значительно повысило эффективность работы, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Инвестиционно привлекательной Белгородская область остается благодаря мощной поддержке бизнеса: с 2021 года на эти цели направлено более 9 миллиардов рублей. Только объем помощи малому и среднему бизнесу составил 3,7 миллиарда рублей. По количеству субъектов предпринимательства, включенных в реестр, Белгородская область занимает сегодня четвертое место в ЦФО – после Москвы, Московской и Воронежской областей.В прифронтовых условиях Гладкову удалось не просто сохранить объем налоговых поступлений в бюджет, но и увеличить его. В консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков Белгородской области только за восемь месяцев этого года поступило 179 миллиардов рублей, что на 28,9% больше соответствующего уровня 2023 года. Общий прирост налоговых платежей составил свыше 40 миллиардов рублей. Положительная динамика поступлений обеспечена как в федеральный бюджет (темп роста – 143,1%.), так и в консолидированный бюджет области (темп роста – 119,7%.). Налоговые доходы бюджета региона составили 100,4 миллиарда рублей, что на 16,5 миллиарда выше уровня 2023 года.Даже в условиях атак в области не остановлен ни один из социально значимых строительных проектов. Строят детские сады, школы, спортивные сооружения и медицинские объекты. И это на фоне того, что все последние три года белгородские строители непрерывно занимаются восстановлением пострадавших домов после интенсивных обстрелов со стороны ВСУ – всего восстановлено более 30 тысяч домов и квартир. Разрушенные стеклянные витрины и фасады зданий приводят в порядок в кратчайшие сроки, чтобы сохранить облик ухоженных городов и поселков.Наряду со строительством, в области уделяется большое внимание дорогам. Минтранспорта РФ регулярно называет дороги Белгородской области одними из лучших в стране и хвалит дорожников. За четыре года на ремонт, строительство и содержание дорог на территории области направлено более 75 миллиардов рублей, отремонтировано и построено 2334 километра дорожного полотна.Одним из приоритетов в области социальной политики глава региона видит решение проблем здравоохранения. В частности, кадровый вопрос. За счет систем поощрения губернатору удалось за три года сократить дефицит врачей в регионе более чем в пять раз. Что касается инфраструктуры, только в прошлом году было построено 42 и отремонтировано 17 объектов первичного звена здравоохранения, а также завершен капитальный ремонт в четырех больницах и поликлиниках области. За три года губернаторства Гладкова медорганизации региона на 70% переоснащены новым оборудованием – от элементарных тонометров до инновационных операционных и реанимационных систем. На эти цели было направлено 9,5 миллиарда рублей.Решает Вячеслав Гладков и проблему оказания медпомощи в удаленных населенных пунктах: все три года его работы в должности губернатора в сельских районах работают "Поезда здоровья". Только в прошлом году их специалисты оказали медицинскую помощь 70 тысячам жителей.

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экономика, белгородская область, россия, вячеслав гладков