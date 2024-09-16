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МИД Египта заявил о продолжении посреднической миссии в Газе - РИА Новости, 16.09.2024
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16:32 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/egipet-1973008929.html
МИД Египта заявил о продолжении посреднической миссии в Газе
МИД Египта заявил о продолжении посреднической миссии в Газе - РИА Новости, 16.09.2024
МИД Египта заявил о продолжении посреднической миссии в Газе
Египет продолжит свои посреднические усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа с целью достижения договорённостей, освобождения заложников, прекращения... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:32
2024-09-16T16:32
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Египет продолжит свои посреднические усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа с целью достижения договорённостей, освобождения заложников, прекращения огня и полного исполнения гуманитарных и медицинских обязательств перед палестинцами, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Мы продолжим нашу работу, наши усилия совместно с ответственными партнёрами международного сообщества в целях прекращения насилия и достижения договорённостей, освобождения заложников, прекращения огня и полного исполнения гуманитарных и медицинских обязательств перед палестинцами", - сказал он по итогам российско-египетских переговоров. Он также добавил, что стороны конфликта неоднократно были на пороге достижения соглашения, отметив, что буквально несколько месяцев назад такое соглашение могло быть достигнуто. Глава МИД Египта пояснил, что в соответствии с ним стороны могли освободить всех заложников и пленных, однако каждый раз в последний момент что-то мешало - выдвигались всё новые и новые условия со стороны Израиля. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы , погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240809/egipet-1965073689.html
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в мире, израиль, сергей лавров, хамас, оон, египет, россия
В мире, Израиль, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН, Египет, Россия
МИД Египта заявил о продолжении посреднической миссии в Газе

Абдель Аты: Египет продолжит посреднические усилия в секторе Газа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдельати во время пресс-подхода по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдельати во время пресс-подхода по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдельати во время пресс-подхода по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Египет продолжит свои посреднические усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа с целью достижения договорённостей, освобождения заложников, прекращения огня и полного исполнения гуманитарных и медицинских обязательств перед палестинцами, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы продолжим нашу работу, наши усилия совместно с ответственными партнёрами международного сообщества в целях прекращения насилия и достижения договорённостей, освобождения заложников, прекращения огня и полного исполнения гуманитарных и медицинских обязательств перед палестинцами", - сказал он по итогам российско-египетских переговоров.
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Он также добавил, что стороны конфликта неоднократно были на пороге достижения соглашения, отметив, что буквально несколько месяцев назад такое соглашение могло быть достигнуто.
Глава МИД Египта пояснил, что в соответствии с ним стороны могли освободить всех заложников и пленных, однако каждый раз в последний момент что-то мешало - выдвигались всё новые и новые условия со стороны Израиля.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы , погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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