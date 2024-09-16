МИД Египта заявил о продолжении посреднической миссии в Газе
Абдель Аты: Египет продолжит посреднические усилия в секторе Газа
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдельати во время пресс-подхода по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдельати во время пресс-подхода по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Египет продолжит свои посреднические усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа с целью достижения договорённостей, освобождения заложников, прекращения огня и полного исполнения гуманитарных и медицинских обязательств перед палестинцами, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы продолжим нашу работу, наши усилия совместно с ответственными партнёрами международного сообщества в целях прекращения насилия и достижения договорённостей, освобождения заложников, прекращения огня и полного исполнения гуманитарных и медицинских обязательств перед палестинцами", - сказал он по итогам российско-египетских переговоров.
Он также добавил, что стороны конфликта неоднократно были на пороге достижения соглашения, отметив, что буквально несколько месяцев назад такое соглашение могло быть достигнуто.
Глава МИД Египта пояснил, что в соответствии с ним стороны могли освободить всех заложников и пленных, однако каждый раз в последний момент что-то мешало - выдвигались всё новые и новые условия со стороны Израиля.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы , погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.