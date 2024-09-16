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Ефимов: дизайн станций Троицкой линии метро разрабатывали индивидуально - РИА Новости, 16.09.2024
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10:07 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/efimov-1972617378.html
Ефимов: дизайн станций Троицкой линии метро разрабатывали индивидуально
Ефимов: дизайн станций Троицкой линии метро разрабатывали индивидуально - РИА Новости, 16.09.2024
Ефимов: дизайн станций Троицкой линии метро разрабатывали индивидуально
В Москве для оформления станций "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская" Троицкой линии метро применяли оригинальные... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:07
2024-09-16T10:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В Москве для оформления станций "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская" Троицкой линии метро применяли оригинальные художественные элементы, которые разработали по индивидуальным проектам, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Помимо удобства, особое внимание при строительстве уделили архитектурному облику объектов. Например, на станции "Генерала Тюленева" можно увидеть панно в честь Героя Советского Союза, а на "Тютчевской" прочесть на стенах строки из произведений русского поэта", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.В сообщении уточняется, что Троицкую линию метрополитена запустили 7 сентября. Общая протяженность первого открытого участка, где находятся 4 станции, составила 8,3 километра. Он улучшил транспортное обслуживание почти 1 миллиона человека.В свою очередь руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов отметил, что художественное оформление станции "Новаторская" похоже на дизайн одноименной станции Большой кольцевой линии, где применяли аналогичные яркие цвета, например оранжевый.Троицкая линия станет одной из самых протяженных в столичном метро. Ее длина будет 43 километра.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: дизайн станций Троицкой линии метро разрабатывали индивидуально

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В Москве для оформления станций "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская" Троицкой линии метро применяли оригинальные художественные элементы, которые разработали по индивидуальным проектам, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Помимо удобства, особое внимание при строительстве уделили архитектурному облику объектов. Например, на станции "Генерала Тюленева" можно увидеть панно в честь Героя Советского Союза, а на "Тютчевской" прочесть на стенах строки из произведений русского поэта", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.
В сообщении уточняется, что Троицкую линию метрополитена запустили 7 сентября. Общая протяженность первого открытого участка, где находятся 4 станции, составила 8,3 километра. Он улучшил транспортное обслуживание почти 1 миллиона человека.
В свою очередь руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов отметил, что художественное оформление станции "Новаторская" похоже на дизайн одноименной станции Большой кольцевой линии, где применяли аналогичные яркие цвета, например оранжевый.
Троицкая линия станет одной из самых протяженных в столичном метро. Ее длина будет 43 километра.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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