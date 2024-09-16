https://ria.ru/20240916/efimov-1972617378.html

Ефимов: дизайн станций Троицкой линии метро разрабатывали индивидуально

Ефимов: дизайн станций Троицкой линии метро разрабатывали индивидуально - РИА Новости, 16.09.2024

Ефимов: дизайн станций Троицкой линии метро разрабатывали индивидуально

В Москве для оформления станций "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская" Троицкой линии метро применяли оригинальные... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:07

2024-09-16T10:07

2024-09-16T10:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В Москве для оформления станций "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская" Троицкой линии метро применяли оригинальные художественные элементы, которые разработали по индивидуальным проектам, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Помимо удобства, особое внимание при строительстве уделили архитектурному облику объектов. Например, на станции "Генерала Тюленева" можно увидеть панно в честь Героя Советского Союза, а на "Тютчевской" прочесть на стенах строки из произведений русского поэта", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.В сообщении уточняется, что Троицкую линию метрополитена запустили 7 сентября. Общая протяженность первого открытого участка, где находятся 4 станции, составила 8,3 километра. Он улучшил транспортное обслуживание почти 1 миллиона человека.В свою очередь руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов отметил, что художественное оформление станции "Новаторская" похоже на дизайн одноименной станции Большой кольцевой линии, где применяли аналогичные яркие цвета, например оранжевый.Троицкая линия станет одной из самых протяженных в столичном метро. Ее длина будет 43 километра.

https://ria.ru/20240913/efimov-1972400124.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы