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Умер брат Майкла Джексона Тито - РИА Новости, 16.09.2024
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12:14 16.09.2024 (обновлено: 12:28 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/dzhekson-1972930253.html
Умер брат Майкла Джексона Тито
Умер брат Майкла Джексона Тито - РИА Новости, 16.09.2024
Умер брат Майкла Джексона Тито
Брат короля поп-музыки Майкла Джексона Тито Джексон скончался в возрасте 70 лет, сообщили его родные. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:14
2024-09-16T12:28
нью-мексико
оклахома
майкл джексон
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Брат короля поп-музыки Майкла Джексона Тито Джексон скончался в возрасте 70 лет, сообщили его родные. "С тяжелым сердцем мы сообщаем, что нашего любимого отца, члена Зала славы рок-н-ролла Тито Джексона больше нет с нами", - сообщили в социальной сети сыновья музыканта Тариано, Тэрилл и Тито Джо Джексоны. Новостная программа Entertainment Tonight со ссылкой на окружение Тито Джексона сообщила, что он умер в воскресенье в результате сердечного приступа, когда ехал на автомобиле из штата Нью-Мексико в Оклахому. Тито был участником культовой семейной группы Jackson 5, в состав которой входили пять братьев Джексонов: Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл. Тито стал вторым ушедшим из жизни участником группы. В 2009 году умер младший из братьев Майкл Джексон, который прославился во время своей сольной карьеры.
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нью-мексико, оклахома, майкл джексон
Нью-Мексико, Оклахома, Майкл Джексон
Умер брат Майкла Джексона Тито

Брат Майкла Джексона Тито умер в возрасте 70 лет

© AP Photo / Invision/Mark Von HoldenАмериканский певец и музыкант Тито Джексон
Американский певец и музыкант Тито Джексон - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Invision/Mark Von Holden
Американский певец и музыкант Тито Джексон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Брат короля поп-музыки Майкла Джексона Тито Джексон скончался в возрасте 70 лет, сообщили его родные.
"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что нашего любимого отца, члена Зала славы рок-н-ролла Тито Джексона больше нет с нами", - сообщили в социальной сети сыновья музыканта Тариано, Тэрилл и Тито Джо Джексоны.
Новостная программа Entertainment Tonight со ссылкой на окружение Тито Джексона сообщила, что он умер в воскресенье в результате сердечного приступа, когда ехал на автомобиле из штата Нью-Мексико в Оклахому.
Тито был участником культовой семейной группы Jackson 5, в состав которой входили пять братьев Джексонов: Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл.
Тито стал вторым ушедшим из жизни участником группы. В 2009 году умер младший из братьев Майкл Джексон, который прославился во время своей сольной карьеры.
 
Нью-МексикоОклахомаМайкл Джексон
 
 
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