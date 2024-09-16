Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области столкнулись вахтовый автобус и легковой автомобиль - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 16.09.2024 (обновлено: 21:34 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/dtp-1973067437.html
В Самарской области столкнулись вахтовый автобус и легковой автомобиль
В Самарской области столкнулись вахтовый автобус и легковой автомобиль - РИА Новости, 16.09.2024
В Самарской области столкнулись вахтовый автобус и легковой автомобиль
Вахтовый автобус и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Самарской области, информация о пострадавших уточняется, сообщила прокуратура региона РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T21:19
2024-09-16T21:34
происшествия
самарская область
авто
волжский район
волжский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Вахтовый автобус и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Самарской области, информация о пострадавших уточняется, сообщила прокуратура региона в своём Telegram-канале."Прокуратура Волжского района проводит проверку в связи с ДТП с участием вахтового автобуса и легкового автомобиля. Сегодня, 16 сентября, примерно в 21.00 (20.00 мск) произошло столкновение автобуса "ПАЗ" и легкового автомобиля ВАЗ-21110 на 41-м километре федеральной автодороги А-300 "Самара – Большая Черниговка" в районе населенного пункта Ровно-Владимировка муниципального района Волжский. Транспортные средства двигались в попутном направлении", - говорится в сообщении.Информация о пострадавших уточняется."Ход доследственной проверки взят на контроль. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о безопасности дорожного движения", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240916/vladivostok-1972967054.html
самарская область
волжский район
волжский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, авто, волжский район, волжский
Происшествия, Самарская область, Авто, Волжский район, Волжский
В Самарской области столкнулись вахтовый автобус и легковой автомобиль

Вахтовый автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Самарской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Вахтовый автобус и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Самарской области, информация о пострадавших уточняется, сообщила прокуратура региона в своём Telegram-канале.
«
"Прокуратура Волжского района проводит проверку в связи с ДТП с участием вахтового автобуса и легкового автомобиля. Сегодня, 16 сентября, примерно в 21.00 (20.00 мск) произошло столкновение автобуса "ПАЗ" и легкового автомобиля ВАЗ-21110 на 41-м километре федеральной автодороги А-300 "Самара – Большая Черниговка" в районе населенного пункта Ровно-Владимировка муниципального района Волжский. Транспортные средства двигались в попутном направлении", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.
"Ход доследственной проверки взят на контроль. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о безопасности дорожного движения", - отмечается в сообщении.
ДТП с участием маршрутки во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Во Владивостоке один человек пострадал в ДТП с маршруткой
Вчера, 14:22
 
ПроисшествияСамарская областьАвтоВолжский районВолжский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала