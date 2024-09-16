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В Самарской области столкнулись вахтовый автобус и легковой автомобиль
В Самарской области столкнулись вахтовый автобус и легковой автомобиль - РИА Новости, 16.09.2024
В Самарской области столкнулись вахтовый автобус и легковой автомобиль
Вахтовый автобус и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Самарской области, информация о пострадавших уточняется, сообщила прокуратура региона РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T21:19
2024-09-16T21:19
2024-09-16T21:34
происшествия
самарская область
авто
волжский район
волжский
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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Вахтовый автобус и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Самарской области, информация о пострадавших уточняется, сообщила прокуратура региона в своём Telegram-канале."Прокуратура Волжского района проводит проверку в связи с ДТП с участием вахтового автобуса и легкового автомобиля. Сегодня, 16 сентября, примерно в 21.00 (20.00 мск) произошло столкновение автобуса "ПАЗ" и легкового автомобиля ВАЗ-21110 на 41-м километре федеральной автодороги А-300 "Самара – Большая Черниговка" в районе населенного пункта Ровно-Владимировка муниципального района Волжский. Транспортные средства двигались в попутном направлении", - говорится в сообщении.Информация о пострадавших уточняется."Ход доследственной проверки взят на контроль. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о безопасности дорожного движения", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240916/vladivostok-1972967054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, авто, волжский район, волжский
Происшествия, Самарская область, Авто, Волжский район, Волжский
В Самарской области столкнулись вахтовый автобус и легковой автомобиль
Вахтовый автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Самарской области