https://ria.ru/20240916/djumin-1973012792.html

Тема семьи должна войти в каждый нацпроект, считает Дюмин

Тема семьи должна войти в каждый нацпроект, считает Дюмин - РИА Новости, 16.09.2024

Тема семьи должна войти в каждый нацпроект, считает Дюмин

Тема семьи должна найти отражение практически в каждом национальном проекте РФ, считает секретарь Госсовета России Алексей Дюмин. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:48

2024-09-16T16:48

2024-09-16T16:48

россия

алексей дюмин

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931581341_0:152:2978:1827_1920x0_80_0_0_6ea4efa694d2ca6bfe337b936ea3bdd7.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Тема семьи должна найти отражение практически в каждом национальном проекте РФ, считает секретарь Госсовета России Алексей Дюмин. В понедельник он провел первое установочное заседание новой комиссии Госсовета по направлению "Семья". "Тема семьи должна войти своим сегментом в каждый практически нацпроект", - сказал Дюмин журналистам. Он отметил, что задачи по поддержке российских семей, поставленные президентом РФ, "очень серьезные, достаточно сложные, но решаемые". Кроме того, секретарь Госсовета РФ подчеркнул, что на задачи по повышению рождаемости и поддержки матерей с детьми реализуются в комплексе, как на уровне программ национальных проектов, так и программами, которые реализуются отдельно в регионах. Ранее Дюмин отметил важность изучения опыта российских регионов в работе по повышению рождаемости. Указом президента РФ Владимира Путина текущий год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей".

https://ria.ru/20240529/putin-1949168291.html

https://ria.ru/20240314/zasedanie-1933000947.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, алексей дюмин, владимир путин, общество