https://ria.ru/20240916/djumin-1973012792.html
Тема семьи должна войти в каждый нацпроект, считает Дюмин
Тема семьи должна войти в каждый нацпроект, считает Дюмин - РИА Новости, 16.09.2024
Тема семьи должна войти в каждый нацпроект, считает Дюмин
Тема семьи должна найти отражение практически в каждом национальном проекте РФ, считает секретарь Госсовета России Алексей Дюмин. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:48
2024-09-16T16:48
2024-09-16T16:48
россия
алексей дюмин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Тема семьи должна найти отражение практически в каждом национальном проекте РФ, считает секретарь Госсовета России Алексей Дюмин. В понедельник он провел первое установочное заседание новой комиссии Госсовета по направлению "Семья". "Тема семьи должна войти своим сегментом в каждый практически нацпроект", - сказал Дюмин журналистам. Он отметил, что задачи по поддержке российских семей, поставленные президентом РФ, "очень серьезные, достаточно сложные, но решаемые". Кроме того, секретарь Госсовета РФ подчеркнул, что на задачи по повышению рождаемости и поддержки матерей с детьми реализуются в комплексе, как на уровне программ национальных проектов, так и программами, которые реализуются отдельно в регионах. Ранее Дюмин отметил важность изучения опыта российских регионов в работе по повышению рождаемости. Указом президента РФ Владимира Путина текущий год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей".
https://ria.ru/20240529/putin-1949168291.html
https://ria.ru/20240314/zasedanie-1933000947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей дюмин, владимир путин, общество
Россия, Алексей Дюмин, Владимир Путин, Общество
Тема семьи должна войти в каждый нацпроект, считает Дюмин
Секретарь Госсовета Дюмин: тема семьи должна найти отражение во всех нацпроектах
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Тема семьи должна найти отражение практически в каждом национальном проекте РФ, считает секретарь Госсовета России Алексей Дюмин.
В понедельник он провел первое установочное заседание новой комиссии Госсовета по направлению "Семья".
"Тема семьи должна войти своим сегментом в каждый практически нацпроект", - сказал Дюмин журналистам.
Он отметил, что задачи по поддержке российских семей, поставленные президентом РФ, "очень серьезные, достаточно сложные, но решаемые".
Кроме того, секретарь Госсовета РФ подчеркнул, что на задачи по повышению рождаемости и поддержки матерей с детьми реализуются в комплексе, как на уровне программ национальных проектов, так и программами, которые реализуются отдельно в регионах.
Ранее Дюмин отметил важность изучения опыта российских регионов в работе по повышению рождаемости.
Указом президента РФ Владимира Путина
текущий год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей".