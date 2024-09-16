https://ria.ru/20240916/desant-1973013186.html

Участник нападения на псковских десантников получил 16 лет колонии

Участник нападения на псковских десантников получил 16 лет колонии - РИА Новости, 16.09.2024

Участник нападения на псковских десантников получил 16 лет колонии

Член банды Басаева и Хаттаба Алавди Батыкаев получил 16 лет колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году, сообщается в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:53

2024-09-16T16:53

2024-09-16T16:53

россия

шатойский район

северный кавказ

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_c556f1d80b79bd0b16fd8b99706259d3.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Член банды Басаева и Хаттаба Алавди Батыкаев получил 16 лет колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году, сообщается в Telegram-канале СК России. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Алавди Батыкаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)... Приговором Южного окружного военного суда Батыкаеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным СК, 29 февраля 2000 года Батыкаев в составе вооруженной банды Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни на высоте 776.0. Нападение они осуществили с трех сторон, а Батыкаев, заняв позиции, из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника. За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.

https://ria.ru/20240613/sk-1952490204.html

https://ria.ru/20240810/napadenie-1965384426.html

россия

шатойский район

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, шатойский район, северный кавказ, следственный комитет россии (ск рф)