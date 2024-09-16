Участник нападения на псковских десантников получил 16 лет колонии
Член банды Басаева и Хаттаба получил 16 лет за нападение на десантников
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Член банды Басаева и Хаттаба Алавди Батыкаев получил 16 лет колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Алавди Батыкаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)... Приговором Южного окружного военного суда Батыкаеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным СК, 29 февраля 2000 года Батыкаев в составе вооруженной банды Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни на высоте 776.0. Нападение они осуществили с трех сторон, а Батыкаев, заняв позиции, из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих.
Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.
За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
В Крыму сравнили нападение ВСУ на Курскую область с терактом Басаева
10 августа, 14:54