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Участник нападения на псковских десантников получил 16 лет колонии - РИА Новости, 16.09.2024
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16:53 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/desant-1973013186.html
Участник нападения на псковских десантников получил 16 лет колонии
Участник нападения на псковских десантников получил 16 лет колонии - РИА Новости, 16.09.2024
Участник нападения на псковских десантников получил 16 лет колонии
Член банды Басаева и Хаттаба Алавди Батыкаев получил 16 лет колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году, сообщается в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:53
2024-09-16T16:53
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Член банды Басаева и Хаттаба Алавди Батыкаев получил 16 лет колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году, сообщается в Telegram-канале СК России. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Алавди Батыкаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)... Приговором Южного окружного военного суда Батыкаеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным СК, 29 февраля 2000 года Батыкаев в составе вооруженной банды Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни на высоте 776.0. Нападение они осуществили с трех сторон, а Батыкаев, заняв позиции, из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника. За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
https://ria.ru/20240613/sk-1952490204.html
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шатойский район
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россия, шатойский район, северный кавказ, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Шатойский район, Северный Кавказ, Следственный комитет России (СК РФ)
Участник нападения на псковских десантников получил 16 лет колонии

Член банды Басаева и Хаттаба получил 16 лет за нападение на десантников

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Член банды Басаева и Хаттаба Алавди Батыкаев получил 16 лет колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Алавди Батыкаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)... Приговором Южного окружного военного суда Батыкаеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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По данным СК, 29 февраля 2000 года Батыкаев в составе вооруженной банды Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни на высоте 776.0. Нападение они осуществили с трех сторон, а Батыкаев, заняв позиции, из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих.
Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.
За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
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