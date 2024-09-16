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В Приморье завершили расследование дела о взятке экс-главе района - РИА Новости, 16.09.2024
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02:56 16.09.2024
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В Приморье завершили расследование дела о взятке экс-главе района
В Приморье завершили расследование дела о взятке экс-главе района - РИА Новости, 16.09.2024
В Приморье завершили расследование дела о взятке экс-главе района
Следователи в Приморье завершили расследование дела о получении взятки в 8,5 миллиона рублей бывшим главой администрации Спасского района Приморья от... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T02:56
2024-09-16T02:56
происшествия
приморский край
россия
спасский район
александр дмитриев
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование дела о получении взятки в 8,5 миллиона рублей бывшим главой администрации Спасского района Приморья от генерального директора крупного агрохолдинга, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование о даче взятки директором ООО "Мерси Агро Приморье" Александром Дмитриевым бывшему главе Спасского муниципального района Приморского края Андрею Колоту (ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в период с 24 июня 2019 года по март 2022 года Александр Дмитриев, передал взятку более 8,5 миллиона рублей бывшему главе Спасского муниципального района Приморского края Андрею Колоту за содействие в предоставлении в собственность агрохолдинга земельного участка. Деньги перечислялись на банковскую карту, которая была передана в пользование районного главы. Отмечается, что следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемые и защитники закончили знакомиться с материалами уголовного дела.
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происшествия, приморский край, россия, спасский район, александр дмитриев
Происшествия, Приморский край, Россия, Спасский район, Александр Дмитриев
В Приморье завершили расследование дела о взятке экс-главе района

СК завершил расследование дела о взятке экс-главе Спасского района Приморья

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование дела о получении взятки в 8,5 миллиона рублей бывшим главой администрации Спасского района Приморья от генерального директора крупного агрохолдинга, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование о даче взятки директором ООО "Мерси Агро Приморье" Александром Дмитриевым бывшему главе Спасского муниципального района Приморского края Андрею Колоту (ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в период с 24 июня 2019 года по март 2022 года Александр Дмитриев, передал взятку более 8,5 миллиона рублей бывшему главе Спасского муниципального района Приморского края Андрею Колоту за содействие в предоставлении в собственность агрохолдинга земельного участка. Деньги перечислялись на банковскую карту, которая была передана в пользование районного главы.
Отмечается, что следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемые и защитники закончили знакомиться с материалами уголовного дела.
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