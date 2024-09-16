https://ria.ru/20240916/delo-1972876214.html

В Приморье завершили расследование дела о взятке экс-главе района

В Приморье завершили расследование дела о взятке экс-главе района - РИА Новости, 16.09.2024

В Приморье завершили расследование дела о взятке экс-главе района

Следователи в Приморье завершили расследование дела о получении взятки в 8,5 миллиона рублей бывшим главой администрации Спасского района Приморья от... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T02:56

2024-09-16T02:56

2024-09-16T02:56

происшествия

приморский край

россия

спасский район

александр дмитриев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование дела о получении взятки в 8,5 миллиона рублей бывшим главой администрации Спасского района Приморья от генерального директора крупного агрохолдинга, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование о даче взятки директором ООО "Мерси Агро Приморье" Александром Дмитриевым бывшему главе Спасского муниципального района Приморского края Андрею Колоту (ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в период с 24 июня 2019 года по март 2022 года Александр Дмитриев, передал взятку более 8,5 миллиона рублей бывшему главе Спасского муниципального района Приморского края Андрею Колоту за содействие в предоставлении в собственность агрохолдинга земельного участка. Деньги перечислялись на банковскую карту, которая была передана в пользование районного главы. Отмечается, что следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемые и защитники закончили знакомиться с материалами уголовного дела.

https://ria.ru/20240915/figurant-1972850873.html

https://ria.ru/20240915/arest-1972785399.html

приморский край

россия

спасский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, россия, спасский район, александр дмитриев