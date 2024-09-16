https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972965853.html

Напавшего на школу в Челябинске подростка доставили в психбольницу

Напавшего на школу в Челябинске подростка доставили в психбольницу - РИА Новости, 16.09.2024

Напавшего на школу в Челябинске подростка доставили в психбольницу

Подростка, напавшего на сверстников в школе в Челябинске, направили в клинику, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:18

2024-09-16T14:18

2024-09-16T16:03

челябинск

нападение ученика на школу в челябинске

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости. Подростка, напавшего на сверстников в школе в Челябинске, направили в клинику, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Он доставлен в психоневрологическую больницу", — сказал собеседник агентства.Известно, что летом подросток уже проходил двухмесячное лечение в психиатрической клинике.ЧП произошло утром 16 сентября в школе № 68. По информации прокуратуры, это коррекционное учебное заведение. Тринадцатилетний юноша пронес в здание нож, молоток и муляж пистолета и напал на сверстников. Трое учеников получили удары молотком, одна из школьниц — молотком и ножом. Также пострадала учительница, пытавшаяся остановить нападавшего. В региональном Минздраве уточнили, что двум школьникам проводят операции, третий ребенок и взрослый в оперативном лечении не нуждаются, их госпитализировали в профильные отделения.В пресс-службе СК РИА Новости рассказали, что нападавшего пытались остановить учитель и ученик, он выбежал из класса, затем его обезвредил другой учитель.На место прибыла Росгвардия, которую вызвали тревожной кнопкой.СК возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.Как рассказал одноклассник, над нападавшим издевались другие ученики, а сам он "вел себя как скинхед".

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972933405.html

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972956068.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинск, нападение ученика на школу в челябинске, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)