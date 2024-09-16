https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972965853.html
Напавшего на школу в Челябинске подростка доставили в психбольницу
Напавшего на школу в Челябинске подростка доставили в психбольницу - РИА Новости, 16.09.2024
Напавшего на школу в Челябинске подростка доставили в психбольницу
Подростка, напавшего на сверстников в школе в Челябинске, направили в клинику, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:18
2024-09-16T14:18
2024-09-16T16:03
челябинск
нападение ученика на школу в челябинске
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972983237_2:0:1198:673_1920x0_80_0_0_7cbacf111f5784387cef0943bad2b51f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости. Подростка, напавшего на сверстников в школе в Челябинске, направили в клинику, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Он доставлен в психоневрологическую больницу", — сказал собеседник агентства.Известно, что летом подросток уже проходил двухмесячное лечение в психиатрической клинике.ЧП произошло утром 16 сентября в школе № 68. По информации прокуратуры, это коррекционное учебное заведение. Тринадцатилетний юноша пронес в здание нож, молоток и муляж пистолета и напал на сверстников. Трое учеников получили удары молотком, одна из школьниц — молотком и ножом. Также пострадала учительница, пытавшаяся остановить нападавшего. В региональном Минздраве уточнили, что двум школьникам проводят операции, третий ребенок и взрослый в оперативном лечении не нуждаются, их госпитализировали в профильные отделения.В пресс-службе СК РИА Новости рассказали, что нападавшего пытались остановить учитель и ученик, он выбежал из класса, затем его обезвредил другой учитель.На место прибыла Росгвардия, которую вызвали тревожной кнопкой.СК возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.Как рассказал одноклассник, над нападавшим издевались другие ученики, а сам он "вел себя как скинхед".
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972933405.html
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972956068.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972983237_152:0:1049:673_1920x0_80_0_0_b82b5ff73e6a4c053fb9ee6050ff36e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, нападение ученика на школу в челябинске, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Челябинск, Нападение ученика на школу в Челябинске, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Напавшего на школу в Челябинске подростка доставили в психбольницу
Напавшего на школу № 68 в Челябинске ученика доставили в психбольницу
ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости. Подростка, напавшего на сверстников в школе в Челябинске, направили в клинику, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Он доставлен в психоневрологическую больницу", — сказал собеседник агентства.
Известно, что летом подросток уже проходил двухмесячное лечение в психиатрической клинике.
ЧП произошло утром 16 сентября в школе № 68. По информации прокуратуры, это коррекционное учебное заведение. Тринадцатилетний юноша пронес в здание нож, молоток и муляж пистолета и напал на сверстников. Трое учеников получили удары молотком, одна из школьниц — молотком и ножом. Также пострадала учительница, пытавшаяся остановить нападавшего.
В региональном Минздраве уточнили, что двум школьникам проводят операции, третий ребенок и взрослый в оперативном лечении не нуждаются, их госпитализировали в профильные отделения.
В пресс-службе СК
РИА Новости рассказали, что нападавшего пытались остановить учитель и ученик, он выбежал из класса, затем его обезвредил другой учитель.
На место прибыла Росгвардия
, которую вызвали тревожной кнопкой.
СК возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.
Как рассказал одноклассник, над нападавшим издевались другие ученики, а сам он "вел себя как скинхед".