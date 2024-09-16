https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972933405.html

Напавший на учеников в челябинской школе до этого лечился в психбольнице

Напавший на учеников в челябинской школе до этого лечился в психбольнице - РИА Новости, 16.09.2024

Напавший на учеников в челябинской школе до этого лечился в психбольнице

Подросток, нападавший на школу в Челябинске, два месяца лечился в психиатрической больнице, откуда вышел в июне, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:31

2024-09-16T12:31

2024-09-16T13:55

нападение ученика на школу в челябинске

челябинск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972912837_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec5413b8cf3db8f4f482c0d1da0b6a03.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Подросток, нападавший на школу в Челябинске, два месяца лечился в психиатрической больнице, откуда вышел в июне, сообщили РИА Новости в правоохранительных службах."Он два месяца лежал в психушке летом", – сказал собеседник агентства.Он уточнил, что вышел из психбольницы подросток в июне.В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные.Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972925465.html

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нападение ученика на школу в челябинске, челябинск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия