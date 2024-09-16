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Напавший на учеников в челябинской школе до этого лечился в психбольнице - РИА Новости, 16.09.2024
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12:31 16.09.2024 (обновлено: 13:55 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972933405.html
Напавший на учеников в челябинской школе до этого лечился в психбольнице
Напавший на учеников в челябинской школе до этого лечился в психбольнице - РИА Новости, 16.09.2024
Напавший на учеников в челябинской школе до этого лечился в психбольнице
Подросток, нападавший на школу в Челябинске, два месяца лечился в психиатрической больнице, откуда вышел в июне, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:31
2024-09-16T13:55
нападение ученика на школу в челябинске
челябинск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Подросток, нападавший на школу в Челябинске, два месяца лечился в психиатрической больнице, откуда вышел в июне, сообщили РИА Новости в правоохранительных службах."Он два месяца лежал в психушке летом", – сказал собеседник агентства.Он уточнил, что вышел из психбольницы подросток в июне.В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные.Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972925465.html
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нападение ученика на школу в челябинске, челябинск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Нападение ученика на школу в Челябинске, Челябинск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Напавший на учеников в челябинской школе до этого лечился в психбольнице

Напавший на учеников в челябинской школе два месяца лечился в психбольнице

© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Подросток, нападавший на школу в Челябинске, два месяца лечился в психиатрической больнице, откуда вышел в июне, сообщили РИА Новости в правоохранительных службах.
"Он два месяца лежал в психушке летом", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что вышел из психбольницы подросток в июне.
В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные.
Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Одноклассник рассказал о подростке, напавшем на учеников в Челябинске
Вчера, 12:22
 
Нападение ученика на школу в ЧелябинскеЧелябинскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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