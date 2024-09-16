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Напавшего на учеников в Челябинске задержали после сигнала тревоги - РИА Новости, 16.09.2024
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11:55 16.09.2024 (обновлено: 18:13 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972925643.html
Напавшего на учеников в Челябинске задержали после сигнала тревоги
Напавшего на учеников в Челябинске задержали после сигнала тревоги - РИА Новости, 16.09.2024
Напавшего на учеников в Челябинске задержали после сигнала тревоги
Росгвардия задержала напавшего на учеников в школе Челябинска после срабатывания кнопки тревожной сигнализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:55
2024-09-16T18:13
происшествия
челябинск
алексей текслер
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Росгвардия задержала напавшего на учеников в школе Челябинска после срабатывания кнопки тревожной сигнализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства. "Поступил сигнал с кнопки тревожной сигнализации, и наши сотрудники незамедлительно выдвинулись на место. Его (нападавшего. — Прим. ред.) задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", — сказал собеседник агентства. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального Минздрава, трое 13-летних подростков — две девочки и мальчик — и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. СУ СК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУ МВД.
https://ria.ru/20240916/shkola-1972919752.html
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происшествия, челябинск, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Алексей Текслер, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Напавшего на учеников в Челябинске задержали после сигнала тревоги

Сигнал тревоги в челябинской школе, где ученик напал на сверстников, сработал

© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Росгвардия задержала напавшего на учеников в школе Челябинска после срабатывания кнопки тревожной сигнализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.
"Поступил сигнал с кнопки тревожной сигнализации, и наши сотрудники незамедлительно выдвинулись на место. Его (нападавшего. — Прим. ред.) задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", — сказал собеседник агентства.
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Двух пострадавших при нападении в школе в Челябинске прооперируют
Вчера, 11:18
Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального Минздрава, трое 13-летних подростков — две девочки и мальчик — и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно.
СУ СК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУ МВД.
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Пистолет подростка, напавшего на школу в Челябинске, оказался муляжом
Вчера, 11:17
 
ПроисшествияЧелябинскАлексей ТекслерФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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