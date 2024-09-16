https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972925643.html

Напавшего на учеников в Челябинске задержали после сигнала тревоги

Напавшего на учеников в Челябинске задержали после сигнала тревоги - РИА Новости, 16.09.2024

Напавшего на учеников в Челябинске задержали после сигнала тревоги

Росгвардия задержала напавшего на учеников в школе Челябинска после срабатывания кнопки тревожной сигнализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:55

2024-09-16T11:55

2024-09-16T18:13

происшествия

челябинск

алексей текслер

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Росгвардия задержала напавшего на учеников в школе Челябинска после срабатывания кнопки тревожной сигнализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства. "Поступил сигнал с кнопки тревожной сигнализации, и наши сотрудники незамедлительно выдвинулись на место. Его (нападавшего. — Прим. ред.) задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", — сказал собеседник агентства. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального Минздрава, трое 13-летних подростков — две девочки и мальчик — и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. СУ СК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУ МВД.

https://ria.ru/20240916/shkola-1972919752.html

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происшествия, челябинск, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске