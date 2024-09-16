https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972925465.html

Одноклассник рассказал о подростке, напавшем на учеников в Челябинске

Одноклассник рассказал о подростке, напавшем на учеников в Челябинске - РИА Новости, 16.09.2024

Одноклассник рассказал о подростке, напавшем на учеников в Челябинске

Сверстники шутили и издевались над напавшим на учеников и преподавателя в школе Челябинска, сообщил журналистам одноклассник задержанного. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:22

2024-09-16T12:22

2024-09-16T12:42

происшествия

челябинск

алексей текслер

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Сверстники шутили и издевались над напавшим на учеников и преподавателя в школе Челябинска, сообщил журналистам одноклассник задержанного. "Вроде хороший. У него были какие-то непонятности - он как скинхед себя вел", - сказал школьник. Он отметил, что нападавшему не нравились одноклассники, потому что без причины шутили над ним и доводили. По словам юноши, задержанный школьник учился в коррекционной школе с первого класса, воспитывался в полной семье и имеет старшую сестру. Мать одноклассницы нападавшего также охарактеризовала его как обычного ребенка. "Дочь с ним учится в одном классе, но она с ним общается постольку-поскольку. Ребенок на него никогда не жаловался. Простой ребенок. Учился, как все дети учатся", - сказала женщина. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240916/chop-1972920470.html

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челябинск

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происшествия, челябинск, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске