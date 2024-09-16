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Одноклассник рассказал о подростке, напавшем на учеников в Челябинске - РИА Новости, 16.09.2024
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12:22 16.09.2024 (обновлено: 12:42 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972925465.html
Одноклассник рассказал о подростке, напавшем на учеников в Челябинске
Одноклассник рассказал о подростке, напавшем на учеников в Челябинске - РИА Новости, 16.09.2024
Одноклассник рассказал о подростке, напавшем на учеников в Челябинске
Сверстники шутили и издевались над напавшим на учеников и преподавателя в школе Челябинска, сообщил журналистам одноклассник задержанного. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:22
2024-09-16T12:42
происшествия
челябинск
алексей текслер
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Сверстники шутили и издевались над напавшим на учеников и преподавателя в школе Челябинска, сообщил журналистам одноклассник задержанного. "Вроде хороший. У него были какие-то непонятности - он как скинхед себя вел", - сказал школьник. Он отметил, что нападавшему не нравились одноклассники, потому что без причины шутили над ним и доводили. По словам юноши, задержанный школьник учился в коррекционной школе с первого класса, воспитывался в полной семье и имеет старшую сестру. Мать одноклассницы нападавшего также охарактеризовала его как обычного ребенка. "Дочь с ним учится в одном классе, но она с ним общается постольку-поскольку. Ребенок на него никогда не жаловался. Простой ребенок. Учился, как все дети учатся", - сказала женщина. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
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происшествия, челябинск, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Алексей Текслер, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Одноклассник рассказал о подростке, напавшем на учеников в Челябинске

Одноклассник рассказал, что над нападавшим издевались

© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Сверстники шутили и издевались над напавшим на учеников и преподавателя в школе Челябинска, сообщил журналистам одноклассник задержанного.
"Вроде хороший. У него были какие-то непонятности - он как скинхед себя вел", - сказал школьник.
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Челябинске после нападения в школе проверят действия ЧОП
Вчера, 11:24
Он отметил, что нападавшему не нравились одноклассники, потому что без причины шутили над ним и доводили.
По словам юноши, задержанный школьник учился в коррекционной школе с первого класса, воспитывался в полной семье и имеет старшую сестру.
Мать одноклассницы нападавшего также охарактеризовала его как обычного ребенка. "Дочь с ним учится в одном классе, но она с ним общается постольку-поскольку. Ребенок на него никогда не жаловался. Простой ребенок. Учился, как все дети учатся", - сказала женщина.
Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно.
СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Мизулина назвала школу в Челябинске, где произошло ЧП, коррекционной
Вчера, 11:16
 
ПроисшествияЧелябинскАлексей ТекслерФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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