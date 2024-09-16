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Пистолет подростка, напавшего на школу в Челябинске, оказался муляжом - РИА Новости, 16.09.2024
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11:17 16.09.2024 (обновлено: 11:26 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972919294.html
Пистолет подростка, напавшего на школу в Челябинске, оказался муляжом
Пистолет подростка, напавшего на школу в Челябинске, оказался муляжом - РИА Новости, 16.09.2024
Пистолет подростка, напавшего на школу в Челябинске, оказался муляжом
Ученик, напавший на сверстников и педагога в школе Челябинска, имел с собой муляж пистолета, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:17
2024-09-16T11:26
челябинск
нападение ученика на школу в челябинске
происшествия
алексей текслер
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Ученик, напавший на сверстников и педагога в школе Челябинска, имел с собой муляж пистолета, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона."Да, это был муляж пистолета", – сказала собеседница агентства.Как информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков, две девочки и мальчик, и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно.Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, ранее уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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челябинск, нападение ученика на школу в челябинске, происшествия, алексей текслер
Челябинск, Нападение ученика на школу в Челябинске, Происшествия, Алексей Текслер
Пистолет подростка, напавшего на школу в Челябинске, оказался муляжом

Прокуратура: пистолет подростка, напавшего на школу в Челябинске, был муляжом

© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Ученик, напавший на сверстников и педагога в школе Челябинска, имел с собой муляж пистолета, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Да, это был муляж пистолета", – сказала собеседница агентства.
Как информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков, две девочки и мальчик, и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно.
Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, ранее уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Двух пострадавших при нападении в школе в Челябинске прооперируют
11:18
 
ЧелябинскНападение ученика на школу в ЧелябинскеПроисшествияАлексей Текслер
 
 
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