https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972919294.html

Пистолет подростка, напавшего на школу в Челябинске, оказался муляжом

Пистолет подростка, напавшего на школу в Челябинске, оказался муляжом - РИА Новости, 16.09.2024

Пистолет подростка, напавшего на школу в Челябинске, оказался муляжом

Ученик, напавший на сверстников и педагога в школе Челябинска, имел с собой муляж пистолета, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:17

2024-09-16T11:17

2024-09-16T11:26

челябинск

нападение ученика на школу в челябинске

происшествия

алексей текслер

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Ученик, напавший на сверстников и педагога в школе Челябинска, имел с собой муляж пистолета, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона."Да, это был муляж пистолета", – сказала собеседница агентства.Как информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков, две девочки и мальчик, и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно.Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, ранее уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20240916/shkola-1972919752.html

челябинск

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челябинск, нападение ученика на школу в челябинске, происшествия, алексей текслер