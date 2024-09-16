https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972902381.html
При ЧП в челябинской школе пострадали четыре человека
При ЧП в челябинской школе пострадали четыре человека - РИА Новости, 16.09.2024
При ЧП в челябинской школе пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в школе в Челябинске, в которой произошло нападение ученика с молотком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:52
2024-09-16T09:52
2024-09-16T10:57
челябинск
происшествия
нападение ученика на школу в челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Четыре человека пострадали в школе в Челябинске, в которой произошло нападение ученика с молотком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.Как сообщал глава региона Алексей Теслер, в 68-й школе в Челябинске школьник напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие."Пострадавших четверо", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что все обстоятельства устанавливаются следственными органами.
https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html
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челябинск, происшествия, нападение ученика на школу в челябинске
Челябинск, Происшествия, Нападение ученика на школу в Челябинске
При ЧП в челябинской школе пострадали четыре человека
Детский омбудсмен: четыре человек пострадали при ЧП в челябинской школе
ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Четыре человека пострадали в школе в Челябинске, в которой произошло нападение ученика с молотком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.
Как сообщал глава региона Алексей Теслер, в 68-й школе в Челябинске школьник напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие.
"Пострадавших четверо", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что все обстоятельства устанавливаются следственными органами.