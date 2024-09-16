Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 16.09.2024 (обновлено: 11:02 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972898548.html
В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов
В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости, 16.09.2024
В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов
В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов в школе, сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:25
2024-09-16T11:02
челябинск
происшествия
алексей текслер
следственный комитет россии (ск рф)
нападение ученика на школу в челябинске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972912881_184:240:1096:753_1920x0_80_0_0_9ada22fa7af802da2701cb16d6093ac0.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости. В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов в школе, сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram."Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь", — уточнил он.Инцидент произошел в школе № 68.На месте нападения работают правоохранительные органы, глава города, а также уполномоченный по правам ребенка. Проводятся следственные действия, губернатор взял ситуацию на личный контроль.Глава региона добавил, что пока непонятно, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана. Он поручил правоохранительным органам, минобразования, администрации города и уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Кроме того, проверки проведут во всех образовательных организациях.Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова уточнила РИА Новости, что при нападении пострадали четыре человека.По информации регионального минздрава, это трое подростков 13 лет — две девочки и мальчик — и один взрослый преподаватель. Их госпитализировали в стабильном состоянии.СК возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. По информации ведомства, нападавшему 13 лет.В прокуратуре заявили, что проведут проверку. Там уточнили, что инцидент произошел в коррекционной школе.
https://ria.ru/20240916/napadeniya-1972907898.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972912881_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2f3a3f40804615a1801edd749dbc580e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинск, происшествия, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф), нападение ученика на школу в челябинске
Челябинск, Происшествия, Алексей Текслер, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение ученика на школу в Челябинске
В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов

В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и учителей, есть пострадавшие

© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости. В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов в школе, сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram.
«
"Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь", — уточнил он.
Инцидент произошел в школе № 68.
На месте нападения работают правоохранительные органы, глава города, а также уполномоченный по правам ребенка. Проводятся следственные действия, губернатор взял ситуацию на личный контроль.
© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
© РИА Новости
1 из 3
© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
© РИА Новости
3 из 3
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
© РИА Новости
1 из 3
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
© РИА Новости
2 из 3
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
© РИА Новости
3 из 3
Глава региона добавил, что пока непонятно, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана. Он поручил правоохранительным органам, минобразования, администрации города и уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Кроме того, проверки проведут во всех образовательных организациях.
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова уточнила РИА Новости, что при нападении пострадали четыре человека.
По информации регионального минздрава, это трое подростков 13 лет — две девочки и мальчик — и один взрослый преподаватель. Их госпитализировали в стабильном состоянии.
СК возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. По информации ведомства, нападавшему 13 лет.
В прокуратуре заявили, что проведут проверку. Там уточнили, что инцидент произошел в коррекционной школе.
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Случаи вооруженных нападений на детские учебные заведения в России
10:32
 
ЧелябинскПроисшествияАлексей ТекслерСледственный комитет России (СК РФ)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала