ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости. В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов в школе, сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram."Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь", — уточнил он.Инцидент произошел в школе № 68.На месте нападения работают правоохранительные органы, глава города, а также уполномоченный по правам ребенка. Проводятся следственные действия, губернатор взял ситуацию на личный контроль.Глава региона добавил, что пока непонятно, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана. Он поручил правоохранительным органам, минобразования, администрации города и уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Кроме того, проверки проведут во всех образовательных организациях.Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова уточнила РИА Новости, что при нападении пострадали четыре человека.По информации регионального минздрава, это трое подростков 13 лет — две девочки и мальчик — и один взрослый преподаватель. Их госпитализировали в стабильном состоянии.СК возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. По информации ведомства, нападавшему 13 лет.В прокуратуре заявили, что проведут проверку. Там уточнили, что инцидент произошел в коррекционной школе.
Глава региона добавил, что пока непонятно, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана. Он поручил правоохранительным органам, минобразования, администрации города и уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Кроме того, проверки проведут во всех образовательных организациях.
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова уточнила РИА Новости, что при нападении пострадали четыре человека.
По информации регионального минздрава, это трое подростков 13 лет — две девочки и мальчик — и один взрослый преподаватель. Их госпитализировали в стабильном состоянии.
СК возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. По информации ведомства, нападавшему 13 лет.
В прокуратуре заявили, что проведут проверку. Там уточнили, что инцидент произошел в коррекционной школе.
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