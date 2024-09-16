Рейтинг@Mail.ru
При наводнении в Чехии погиб человек - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 16.09.2024 (обновлено: 11:26 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/chekhiya-1972911648.html
При наводнении в Чехии погиб человек
При наводнении в Чехии погиб человек - РИА Новости, 16.09.2024
При наводнении в Чехии погиб человек
Один человек погиб и семеро пропали без вести в результате наводнения в Чехии, сообщил в понедельник, выступая по Чешскому радио, глава полиции республики... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:44
2024-09-16T11:26
в мире
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747596314_0:242:2835:1837_1920x0_80_0_0_b60b335cd632ba607fc39c83c4c46423.jpg
ПРАГА, 16 сен – РИА Новости. Один человек погиб и семеро пропали без вести в результате наводнения в Чехии, сообщил в понедельник, выступая по Чешскому радио, глава полиции республики Мартин Вондрашек."Есть данные о первой жертве наводнения. Один человек утонул в реке Красовке в Брунталском районе на севере страны. Еще семь человек числятся пропавшими без вести", - сказал глава полиции.По прогнозам метеорологов, начавшиеся в пятницу практически на всей территории республики обильные дожди, сопровождаемые разливами рек и других водоемов, а также сильными ветрами, продлятся до вечера понедельника.Власти тех районов, в которых ситуация дошла до критической фазы, ведут эвакуацию жителей из их домов в безопасные места. Это касается в первую очередь городов Опава, Крнов, Богумин и Чешский Тешин на севере республики, которые расположены вблизи горных массивов, откуда теперь льются мощные потоки воды. Город Литовел на востоке страны полностью находится под водой. В общей сложности эвакуировано из своих жилищ более 20 тысяч человек. Премьер Петр Фиала выступил по телеканалу с просьбой к согражданам, чтобы они действовали согласно рекомендациям местных властей об эвакуации и не отказывались от нее. Около 200 тысяч семей остаются без света из-за падения деревьев и ветвей на электросети.
https://ria.ru/20240914/trener-1972718738.html
https://ria.ru/20240915/navodnenie-1972864038.html
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747596314_47:166:2294:1851_1920x0_80_0_0_427c60bd7ffc8aee440ca4efc01cb563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия
В мире, Чехия
При наводнении в Чехии погиб человек

При наводнении в Чехии погиб человек, семь пропали без вести

© AP Photo / Ozana JaroslavМашина скорой помощи в Чехии
Машина скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Ozana Jaroslav
Машина скорой помощи в Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 16 сен – РИА Новости. Один человек погиб и семеро пропали без вести в результате наводнения в Чехии, сообщил в понедельник, выступая по Чешскому радио, глава полиции республики Мартин Вондрашек.
"Есть данные о первой жертве наводнения. Один человек утонул в реке Красовке в Брунталском районе на севере страны. Еще семь человек числятся пропавшими без вести", - сказал глава полиции.
Тайский тренер Эккапхон Чантхавонг во время наводнения в Таиланде - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Тайский тренер, спасший 18 юных футболистов, снова попал в наводнение
14 сентября, 17:35
По прогнозам метеорологов, начавшиеся в пятницу практически на всей территории республики обильные дожди, сопровождаемые разливами рек и других водоемов, а также сильными ветрами, продлятся до вечера понедельника.
Власти тех районов, в которых ситуация дошла до критической фазы, ведут эвакуацию жителей из их домов в безопасные места. Это касается в первую очередь городов Опава, Крнов, Богумин и Чешский Тешин на севере республики, которые расположены вблизи горных массивов, откуда теперь льются мощные потоки воды. Город Литовел на востоке страны полностью находится под водой. В общей сложности эвакуировано из своих жилищ более 20 тысяч человек. Премьер Петр Фиала выступил по телеканалу с просьбой к согражданам, чтобы они действовали согласно рекомендациям местных властей об эвакуации и не отказывались от нее. Около 200 тысяч семей остаются без света из-за падения деревьев и ветвей на электросети.
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
В Польше из-за наводнения эвакуировали 1100 человек
Вчера, 23:50
 
В миреЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала