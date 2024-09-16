https://ria.ru/20240916/chekhiya-1972911648.html

При наводнении в Чехии погиб человек

При наводнении в Чехии погиб человек - РИА Новости, 16.09.2024

При наводнении в Чехии погиб человек

Один человек погиб и семеро пропали без вести в результате наводнения в Чехии, сообщил в понедельник, выступая по Чешскому радио, глава полиции республики... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:44

2024-09-16T10:44

2024-09-16T11:26

в мире

чехия

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ПРАГА, 16 сен – РИА Новости. Один человек погиб и семеро пропали без вести в результате наводнения в Чехии, сообщил в понедельник, выступая по Чешскому радио, глава полиции республики Мартин Вондрашек."Есть данные о первой жертве наводнения. Один человек утонул в реке Красовке в Брунталском районе на севере страны. Еще семь человек числятся пропавшими без вести", - сказал глава полиции.По прогнозам метеорологов, начавшиеся в пятницу практически на всей территории республики обильные дожди, сопровождаемые разливами рек и других водоемов, а также сильными ветрами, продлятся до вечера понедельника.Власти тех районов, в которых ситуация дошла до критической фазы, ведут эвакуацию жителей из их домов в безопасные места. Это касается в первую очередь городов Опава, Крнов, Богумин и Чешский Тешин на севере республики, которые расположены вблизи горных массивов, откуда теперь льются мощные потоки воды. Город Литовел на востоке страны полностью находится под водой. В общей сложности эвакуировано из своих жилищ более 20 тысяч человек. Премьер Петр Фиала выступил по телеканалу с просьбой к согражданам, чтобы они действовали согласно рекомендациям местных властей об эвакуации и не отказывались от нее. Около 200 тысяч семей остаются без света из-за падения деревьев и ветвей на электросети.

https://ria.ru/20240914/trener-1972718738.html

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чехия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, чехия