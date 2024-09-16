https://ria.ru/20240916/chehija-1973061546.html

Число погибших при наводнении в Чехии увеличилось

Число погибших при наводнении в Чехии увеличилось - РИА Новости, 16.09.2024

Число погибших при наводнении в Чехии увеличилось

В ходе наводнения в Чехии погибли три человека, еще восемь считаются пропавшими без вести, сообщило в понедельник Чешское радио. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:24

2024-09-16T20:24

2024-09-16T20:30

в мире

чехия

наводнение

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ПРАГА, 16 сен - РИА Новости. В ходе наводнения в Чехии погибли три человека, еще восемь считаются пропавшими без вести, сообщило в понедельник Чешское радио. Ранее было известно об одном погибшем, еще семь числились пропавшими без вести. "В наводнении на данный момент погибли три человека. В воскресенье в реке Красовце на северо-востоке республики нашли тело мертвой женщины. Тела еще двух мужчин были обнаружены в понедельник, одно из них находилось в затопленной водой квартире, идет поиск восьми человек", - говорится в сообщении. Практически на всей территории Чехии с 13 сентября непрерывно идут дожди, что привело к резкому подъему уровня воды в реках и других водоемах и затоплению ряда населенных пунктов.В субботу полиция сообщила о том, что в селе Липова-Лазне вода смыла в реку машину с четырьмя людьми, одному из которых удалось выбраться на берег. Судьба других оставалась неизвестной, спасатели и полиция вели их поиск. В понедельник, по сообщению полиции, упавшая в реку машина была найдена, но без находившихся в ней пассажиров, полиция продолжает их искать.Из реки Изеры на востоке страны пожарным удалось вытащить молодого мужчину, который после этого снова ринулся в воду, а пожарным пришлось опять спасать его из бурной реки. Полиция не исключает, что мужчина находился под действием возбуждающих средств.В той же реке Изере спасателям удалось выловить живым еще одного молодого человека, отправившегося пофотографировать разгул стихии. Также спасателям удалось вытащить из водоема трех детей, о том, где это произошло, не сообщается.Деревья и отдельные большие ветви, падающие из-за сильного ветра и подмоченной земли, на некоторых участках затрудняют движение автомобильного и железнодорожного транспорта. По этой же причине выведены из строя некоторые линии электропередачи, из-за чего десятки тысяч семей остаются без света. Власти ряда городов и сел на северо-востоке страны проводят эвакуацию жителей, в общей сложности уже пришлось покинуть свои жилища почти 20 тысячам человек.Во время предыдущих крупномасштабных наводнений, в 1997 и 2002 годах, с которыми сейчас в Чехии часто сравнивают нынешний разгул стихии, погибли 50 человек в 1997 году и 17 человек в 2002 году.

https://ria.ru/20240916/evropa-1972955762.html

https://ria.ru/20240916/navodnenie-1972925119.html

https://ria.ru/20240908/indija-1971366046.html

чехия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чехия, наводнение