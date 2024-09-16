https://ria.ru/20240916/biryukov-1972900986.html
Бирюков: более 15,5 км газопроводов построили в Новой Москве с начала года
Бирюков: более 15,5 км газопроводов построили в Новой Москве с начала года - РИА Новости, 16.09.2024
Бирюков: более 15,5 км газопроводов построили в Новой Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году построили более 15,5 километров новых газопроводов в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:39
2024-09-16T09:39
2024-09-16T09:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
тинао
новая москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892911188_25:0:3269:1825_1920x0_80_0_0_828434cfb6e22d3e95212ea4a6f72417.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году построили более 15,5 километров новых газопроводов в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. "В настоящее время на территории округов ведётся активное строительство гражданских, промышленных и социальных объектов, что повлечёт рост потребления природного газа. Вопросам обеспечения надёжного газоснабжения этих территорий уделяем особое внимание, в этом году в рамках соответствующей программы построили более 15,5 километров газопроводов высокого давления", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что новая сеть интегрирована в единую систему газоснабжения столицы и призвана покрыть увеличивающиеся потребности ТиНАО. "Предусмотрено резервирование пропускной способности новых газопроводов. Они оснащаются автоматизированными устройствами, позволяющими при необходимости дистанционно отключать участки сети и переводить потребителей на резервные схемы газоснабжения. При строительстве используем исключительно материалы и оборудование отечественного производства", - пояснил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего с 2018 года в Троицком и Новомосковском округах было построено порядка 200 километров газовых сетей, срок службы которых составляет более 40 лет.
https://ria.ru/20240914/moskva-1972686105.html
https://ria.ru/20240913/energosnabzhenie-1972433452.html
москва
тинао
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892911188_430:0:2863:1825_1920x0_80_0_0_9b5b2fec202b378acd868ee08fedd42a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тинао, новая москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Новая Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году построили более 15,5 километров новых газопроводов в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"В настоящее время на территории округов ведётся активное строительство гражданских, промышленных и социальных объектов, что повлечёт рост потребления природного газа. Вопросам обеспечения надёжного газоснабжения этих территорий уделяем особое внимание, в этом году в рамках соответствующей программы построили более 15,5 километров газопроводов высокого давления", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что новая сеть интегрирована в единую систему газоснабжения столицы и призвана покрыть увеличивающиеся потребности ТиНАО
.
"Предусмотрено резервирование пропускной способности новых газопроводов. Они оснащаются автоматизированными устройствами, позволяющими при необходимости дистанционно отключать участки сети и переводить потребителей на резервные схемы газоснабжения. При строительстве используем исключительно материалы и оборудование отечественного производства", - пояснил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего с 2018 года в Троицком и Новомосковском округах было построено порядка 200 километров газовых сетей, срок службы которых составляет более 40 лет.