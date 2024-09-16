https://ria.ru/20240916/biryukov-1972900986.html

Бирюков: более 15,5 км газопроводов построили в Новой Москве с начала года

Бирюков: более 15,5 км газопроводов построили в Новой Москве с начала года - РИА Новости, 16.09.2024

Бирюков: более 15,5 км газопроводов построили в Новой Москве с начала года

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году построили более 15,5 километров новых газопроводов в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T09:39

2024-09-16T09:39

2024-09-16T09:39

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году построили более 15,5 километров новых газопроводов в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. "В настоящее время на территории округов ведётся активное строительство гражданских, промышленных и социальных объектов, что повлечёт рост потребления природного газа. Вопросам обеспечения надёжного газоснабжения этих территорий уделяем особое внимание, в этом году в рамках соответствующей программы построили более 15,5 километров газопроводов высокого давления", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что новая сеть интегрирована в единую систему газоснабжения столицы и призвана покрыть увеличивающиеся потребности ТиНАО. "Предусмотрено резервирование пропускной способности новых газопроводов. Они оснащаются автоматизированными устройствами, позволяющими при необходимости дистанционно отключать участки сети и переводить потребителей на резервные схемы газоснабжения. При строительстве используем исключительно материалы и оборудование отечественного производства", - пояснил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего с 2018 года в Троицком и Новомосковском округах было построено порядка 200 километров газовых сетей, срок службы которых составляет более 40 лет.

https://ria.ru/20240914/moskva-1972686105.html

https://ria.ru/20240913/energosnabzhenie-1972433452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, тинао, новая москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы