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Бирюков: более 15,5 км газопроводов построили в Новой Москве с начала года - РИА Новости, 16.09.2024
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Бирюков: более 15,5 км газопроводов построили в Новой Москве с начала года
Бирюков: более 15,5 км газопроводов построили в Новой Москве с начала года - РИА Новости, 16.09.2024
Бирюков: более 15,5 км газопроводов построили в Новой Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году построили более 15,5 километров новых газопроводов в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:39
2024-09-16T09:39
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тинао
новая москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году построили более 15,5 километров новых газопроводов в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. "В настоящее время на территории округов ведётся активное строительство гражданских, промышленных и социальных объектов, что повлечёт рост потребления природного газа. Вопросам обеспечения надёжного газоснабжения этих территорий уделяем особое внимание, в этом году в рамках соответствующей программы построили более 15,5 километров газопроводов высокого давления", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что новая сеть интегрирована в единую систему газоснабжения столицы и призвана покрыть увеличивающиеся потребности ТиНАО. "Предусмотрено резервирование пропускной способности новых газопроводов. Они оснащаются автоматизированными устройствами, позволяющими при необходимости дистанционно отключать участки сети и переводить потребителей на резервные схемы газоснабжения. При строительстве используем исключительно материалы и оборудование отечественного производства", - пояснил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего с 2018 года в Троицком и Новомосковском округах было построено порядка 200 километров газовых сетей, срок службы которых составляет более 40 лет.
https://ria.ru/20240914/moskva-1972686105.html
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москва, тинао, новая москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Новая Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: более 15,5 км газопроводов построили в Новой Москве с начала года

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Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году построили более 15,5 километров новых газопроводов в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"В настоящее время на территории округов ведётся активное строительство гражданских, промышленных и социальных объектов, что повлечёт рост потребления природного газа. Вопросам обеспечения надёжного газоснабжения этих территорий уделяем особое внимание, в этом году в рамках соответствующей программы построили более 15,5 километров газопроводов высокого давления", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что новая сеть интегрирована в единую систему газоснабжения столицы и призвана покрыть увеличивающиеся потребности ТиНАО.
"Предусмотрено резервирование пропускной способности новых газопроводов. Они оснащаются автоматизированными устройствами, позволяющими при необходимости дистанционно отключать участки сети и переводить потребителей на резервные схемы газоснабжения. При строительстве используем исключительно материалы и оборудование отечественного производства", - пояснил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего с 2018 года в Троицком и Новомосковском округах было построено порядка 200 километров газовых сетей, срок службы которых составляет более 40 лет.
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