https://ria.ru/20240916/bespilotniki-1972938420.html
Террористы в Сирии получили от Украины партию беспилотников
Террористы в Сирии получили от Украины партию беспилотников - РИА Новости, 16.09.2024
Террористы в Сирии получили от Украины партию беспилотников
Киевский режим передал исламистской террористической группировке партию дронов взамен на отряд боевиков, сообщил РИА Новости осведомленный источник в сирийской... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:48
2024-09-16T12:48
2024-09-16T17:49
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АНТАКЬЯ, 16 сен — РИА Новости. Киевский режим передал исламистской террористической группировке партию дронов взамен на отряд боевиков, сообщил РИА Новости осведомленный источник в сирийской оппозиции."Хайят Тахрир аш-Шам"* <...> получили беспилотники от украинской стороны взамен на передачу опытных боевиков и главарей из числа группировки", — сказал собеседник агентства.По его словам, Киев потребовал опытных главарей из числа чеченцев и уйгуров для формирования вооруженных групп наемников, которые будут участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.Утверждается, что встречи между представителями Украины и террористами проходят на пограничной сирийско-турецкой территории в районе Идлиба.Как писала ранее сегодня сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем "Хайят Тахрир аш-Шам"* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.О том, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.На минувшей неделе турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев предложил "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.* Террористическая организация, запрещена в России.** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240914/siriya-1972648064.html
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972322994.html
https://ria.ru/20240912/verbovka-1972208398.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сирия, киев
В мире, Украина, Сирия, Киев, Специальная военная операция на Украине
Террористы в Сирии получили от Украины партию беспилотников
Террористы "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии получили от Украины партию беспилотников
АНТАКЬЯ, 16 сен — РИА Новости. Киевский режим передал исламистской террористической группировке партию дронов взамен на отряд боевиков, сообщил РИА Новости осведомленный источник в сирийской оппозиции.
"Хайят Тахрир аш-Шам"* <...> получили беспилотники от украинской стороны взамен на передачу опытных боевиков и главарей из числа группировки", — сказал собеседник агентства.
По его словам, Киев
потребовал опытных главарей из числа чеченцев и уйгуров для формирования вооруженных групп наемников, которые будут участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ
.
Утверждается, что встречи между представителями Украины и террористами проходят на пограничной сирийско-турецкой территории в районе Идлиба
.
Как писала ранее сегодня сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем "Хайят Тахрир аш-Шам"* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России
. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.
О том, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров
.
На минувшей неделе турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев предложил "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.
Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.
* Террористическая организация, запрещена в России.
** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.