https://ria.ru/20240916/bespilotniki-1972938420.html

Террористы в Сирии получили от Украины партию беспилотников

Террористы в Сирии получили от Украины партию беспилотников - РИА Новости, 16.09.2024

Террористы в Сирии получили от Украины партию беспилотников

Киевский режим передал исламистской террористической группировке партию дронов взамен на отряд боевиков, сообщил РИА Новости осведомленный источник в сирийской... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:48

2024-09-16T12:48

2024-09-16T17:49

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АНТАКЬЯ, 16 сен — РИА Новости. Киевский режим передал исламистской террористической группировке партию дронов взамен на отряд боевиков, сообщил РИА Новости осведомленный источник в сирийской оппозиции."Хайят Тахрир аш-Шам"* <...> получили беспилотники от украинской стороны взамен на передачу опытных боевиков и главарей из числа группировки", — сказал собеседник агентства.По его словам, Киев потребовал опытных главарей из числа чеченцев и уйгуров для формирования вооруженных групп наемников, которые будут участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.Утверждается, что встречи между представителями Украины и террористами проходят на пограничной сирийско-турецкой территории в районе Идлиба.Как писала ранее сегодня сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем "Хайят Тахрир аш-Шам"* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.О том, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.На минувшей неделе турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев предложил "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.* Террористическая организация, запрещена в России.** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240914/siriya-1972648064.html

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972322994.html

https://ria.ru/20240912/verbovka-1972208398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сирия, киев