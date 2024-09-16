https://ria.ru/20240916/bespilotnik-1973076698.html

Над Брянской областью уничтожили восемь украинских беспилотников

Над Брянской областью уничтожили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 16.09.2024

Над Брянской областью уничтожили восемь украинских беспилотников

Российская ПВО уничтожила восемь украинских дронов самолетного типа над Брянской областью и один над Курской, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T23:07

2024-09-16T23:07

2024-09-16T23:25

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

александр богомаз

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила восемь украинских дронов самолетного типа над Брянской областью и один над Курской, сообщило Минобороны РФ."В период с 21.55 по 22.25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской", - говорится в сообщении.Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своём Telegram-канале, что в результате уничтожения БПЛА пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

брянская область

россия

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Наталья Макарова

брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, александр богомаз