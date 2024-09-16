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Над Брянской областью уничтожили восемь украинских беспилотников
Над Брянской областью уничтожили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 16.09.2024
Над Брянской областью уничтожили восемь украинских беспилотников
Российская ПВО уничтожила восемь украинских дронов самолетного типа над Брянской областью и один над Курской, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T23:07
2024-09-16T23:07
2024-09-16T23:25
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
александр богомаз
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила восемь украинских дронов самолетного типа над Брянской областью и один над Курской, сообщило Минобороны РФ."В период с 21.55 по 22.25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской", - говорится в сообщении.Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своём Telegram-канале, что в результате уничтожения БПЛА пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Александр Богомаз
Над Брянской областью уничтожили восемь украинских беспилотников
Минобороны: ПВО сбила 8 дронов ВСУ над Брянской областью и один над Курской