https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html

Австралийский журналист назвал обстрел Белгорода терактом НАТО

Австралийский журналист назвал обстрел Белгорода терактом НАТО - РИА Новости, 16.09.2024

Австралийский журналист назвал обстрел Белгорода терактом НАТО

Независимый журналист из Австралии и автор Telegram-канала CafeRevolution Джони Х. стал свидетелем украинского обстрела Белгорода и заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:29

2024-09-16T19:29

2024-09-16T20:00

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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Независимый журналист из Австралии и автор Telegram-канала CafeRevolution Джони Х. стал свидетелем украинского обстрела Белгорода и заявил РИА Новости, что Белгород был атакован западным оружием - это террористическая кампания НАТО. Как сообщал утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения. По предварительной информации, пострадали 10 мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. "Нечего критиковать Россию, когда вы видите это. Это чешская ракета "Вампир", поставленная на Украину для устрашения мирного населения России. Белгород - гражданский город. Я уже наизусть знаю, как выглядят прилеты этих ракет", - сказал журналист. Австралийский журналист Джони Х. работает в зоне СВО уже 15 месяцев. За это время он побывал в нескольких новых регионах, долгое время жил в Донецке, где фиксировал обстрелы мирных жителей со стороны Украины. Утренний обстрел Белгорода он назвал "террористической кампанией НАТО". "Абсолютно гражданский район. Как я уже сказал, я работаю на себя. Я независим. Я отвечу на вопросы любого. И я скажу вам то, что вижу. А вижу я террористическую кампанию НАТО и мирных жителей Белгорода", - прокомментировал обстрел журналист.

https://ria.ru/20240916/belgorod-1973051862.html

https://ria.ru/20240916/kvartira-1972894187.html

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Комментарий журналиста из Австралии, ставшего свидетелем украинского обстрела Белгорода "Это чешская ракета "Вампир", поставленная на Украину для устрашения мирного населения России". Независимый журналист из Австралии стал свидетелем украинского обстрела Белгорода и заявил РИА Новости, что город был атакован западным оружием. Он назвал это террористической кампанией НАТО. 2024-09-16T19:29 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, белгород, россия, украина, вячеслав гладков, нато