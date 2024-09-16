https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html
Австралийский журналист назвал обстрел Белгорода терактом НАТО
Австралийский журналист назвал обстрел Белгорода терактом НАТО - РИА Новости, 16.09.2024
Австралийский журналист назвал обстрел Белгорода терактом НАТО
Независимый журналист из Австралии и автор Telegram-канала CafeRevolution Джони Х. стал свидетелем украинского обстрела Белгорода и заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:29
2024-09-16T19:29
2024-09-16T20:00
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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Независимый журналист из Австралии и автор Telegram-канала CafeRevolution Джони Х. стал свидетелем украинского обстрела Белгорода и заявил РИА Новости, что Белгород был атакован западным оружием - это террористическая кампания НАТО. Как сообщал утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения. По предварительной информации, пострадали 10 мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. "Нечего критиковать Россию, когда вы видите это. Это чешская ракета "Вампир", поставленная на Украину для устрашения мирного населения России. Белгород - гражданский город. Я уже наизусть знаю, как выглядят прилеты этих ракет", - сказал журналист. Австралийский журналист Джони Х. работает в зоне СВО уже 15 месяцев. За это время он побывал в нескольких новых регионах, долгое время жил в Донецке, где фиксировал обстрелы мирных жителей со стороны Украины. Утренний обстрел Белгорода он назвал "террористической кампанией НАТО". "Абсолютно гражданский район. Как я уже сказал, я работаю на себя. Я независим. Я отвечу на вопросы любого. И я скажу вам то, что вижу. А вижу я террористическую кампанию НАТО и мирных жителей Белгорода", - прокомментировал обстрел журналист.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973051862.html
https://ria.ru/20240916/kvartira-1972894187.html
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Комментарий журналиста из Австралии, ставшего свидетелем украинского обстрела Белгорода
"Это чешская ракета "Вампир", поставленная на Украину для устрашения мирного населения России". Независимый журналист из Австралии стал свидетелем украинского обстрела Белгорода и заявил РИА Новости, что город был атакован западным оружием.
Он назвал это террористической кампанией НАТО.
2024-09-16T19:29
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Австралийский журналист назвал обстрел Белгорода терактом НАТО
Австралийский журналист: Белгород был атакован западным оружием, это теракт НАТО