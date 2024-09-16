https://ria.ru/20240916/belgorod-1973009810.html

В уборке Белгорода после обстрела участвуют около 200 человек

В уборке Белгорода после обстрела участвуют около 200 человек - РИА Новости, 16.09.2024

В уборке Белгорода после обстрела участвуют около 200 человек

Около 200 человек оперативно приступили к устранению последствий утреннего обстрела ВСУ в Белгороде, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:35

2024-09-16T16:35

2024-09-16T18:48

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

валентин демидов

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Около 200 человек оперативно приступили к устранению последствий утреннего обстрела ВСУ в Белгороде, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. "Около 200 человек задействовано в устранении последствий утреннего обстрела ВСУ в Белгороде. В первую очередь убирают осколки на окнах, которые могут обрушиться при порывах ветра. Приводят в порядок дворовые территории, очищают парковки и проезды", - написал Демидов. По данным главы администрации, из-за массированной атаки в спальном районе города повреждено остекление в 64 квартирах и 9 частных домах. На место происшествий оперативно выехали 32 специалиста и 5 единиц техники "Белгорблагоустройства", а также 127 сотрудников управляющих компаний. Кроме того, как подчеркнул мэр, в работе задействованы 29 специалистов городских управ, которые помогают жителям со всеми организационными вопросами и фиксируют повреждения жилья и автомобилей. Как сообщал утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения. По предварительной информации, ранены восемь мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240916/kvartira-1972894187.html

https://ria.ru/20240916/obstrel-1972885280.html

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Квартира в Белгороде после прямого попадания украинского снаряда В квартире в Белгороде, по которой утром пришлось прямое попадание украинского снаряда, никто не жил, рассказал РИА Новости сосед. Внутри после обстрела серьезные разрушения. Если бы в квартире были люди, все могло бы закончиться трагически. 2024-09-16T16:35 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины