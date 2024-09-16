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В уборке Белгорода после обстрела участвуют около 200 человек - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 16.09.2024 (обновлено: 18:48 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973009810.html
В уборке Белгорода после обстрела участвуют около 200 человек
В уборке Белгорода после обстрела участвуют около 200 человек - РИА Новости, 16.09.2024
В уборке Белгорода после обстрела участвуют около 200 человек
Около 200 человек оперативно приступили к устранению последствий утреннего обстрела ВСУ в Белгороде, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:35
2024-09-16T18:48
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
валентин демидов
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Около 200 человек оперативно приступили к устранению последствий утреннего обстрела ВСУ в Белгороде, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. "Около 200 человек задействовано в устранении последствий утреннего обстрела ВСУ в Белгороде. В первую очередь убирают осколки на окнах, которые могут обрушиться при порывах ветра. Приводят в порядок дворовые территории, очищают парковки и проезды", - написал Демидов. По данным главы администрации, из-за массированной атаки в спальном районе города повреждено остекление в 64 квартирах и 9 частных домах. На место происшествий оперативно выехали 32 специалиста и 5 единиц техники "Белгорблагоустройства", а также 127 сотрудников управляющих компаний. Кроме того, как подчеркнул мэр, в работе задействованы 29 специалистов городских управ, которые помогают жителям со всеми организационными вопросами и фиксируют повреждения жилья и автомобилей. Как сообщал утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения. По предварительной информации, ранены восемь мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240916/kvartira-1972894187.html
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Квартира в Белгороде после прямого попадания украинского снаряда
В квартире в Белгороде, по которой утром пришлось прямое попадание украинского снаряда, никто не жил, рассказал РИА Новости сосед. Внутри после обстрела серьезные разрушения. Если бы в квартире были люди, все могло бы закончиться трагически.
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происшествия, белгород, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В уборке Белгорода после обстрела участвуют около 200 человек

В уборке Белгорода после утреннего обстрела ВСУ участвуют около 200 человек

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Около 200 человек оперативно приступили к устранению последствий утреннего обстрела ВСУ в Белгороде, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
"Около 200 человек задействовано в устранении последствий утреннего обстрела ВСУ в Белгороде. В первую очередь убирают осколки на окнах, которые могут обрушиться при порывах ветра. Приводят в порядок дворовые территории, очищают парковки и проезды", - написал Демидов.
Очевидец рассказал, что в белгородской квартире, куда попал снаряд ВСУ, никто не проживал - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Очевидец рассказал о прямом попадании снаряда в квартиру в Белгороде
Вчера, 08:55
По данным главы администрации, из-за массированной атаки в спальном районе города повреждено остекление в 64 квартирах и 9 частных домах. На место происшествий оперативно выехали 32 специалиста и 5 единиц техники "Белгорблагоустройства", а также 127 сотрудников управляющих компаний.
Кроме того, как подчеркнул мэр, в работе задействованы 29 специалистов городских управ, которые помогают жителям со всеми организационными вопросами и фиксируют повреждения жилья и автомобилей.
Как сообщал утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения. По предварительной информации, ранены восемь мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВалентин ДемидовВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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