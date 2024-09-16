https://ria.ru/20240916/belgorod-1972890765.html

При украинском обстреле Белгорода пострадали восемь человек

При украинском обстреле Белгорода пострадали восемь человек - РИА Новости, 16.09.2024

При украинском обстреле Белгорода пострадали восемь человек

Во время утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ получили ранения, предварительно, восемь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T08:23

2024-09-16T08:23

2024-09-16T08:44

белгород

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

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МОСКВА/БЕЛГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Во время утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ получили ранения, предварительно, восемь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram."Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Бригады СМП доставили раненых в медицинские учреждения города Белгорода", — написал он.Глава региона добавил, что из-за прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. На место прибыли пожарные расчеты и ликвидировали открытое горение.Губернатор также сообщил, что приехал на один из адресов, где полностью сгорел дом, там никто не пострадал: люди вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. Когда началось возгорание, соседи бросились помогать, быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу, отметил Гладков, назвав их "настоящими героями"."На текущий момент в Белгороде в 21 МКД повреждено остекление. На территории четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также поврежден газопровод. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены МКД, кровля частного домовладения, гараж и забор. Осколками посечены четыре автомобиля", — уточнил он.Как сообщал корреспондент РИА Новости, в городе была слышна целая серия взрывов разной интенсивности. Во время ударов в домах дрожали стекла.

https://ria.ru/20240916/pobeda-1972828970.html

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972558140.html

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Кадры с места обстрела в Белгороде Кадры РИА Новости с места обстрела в Белгороде. 2024-09-16T08:23 true PT0M14S

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белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия