При украинском обстреле Белгорода пострадали восемь человек
Гладков: восемь мирных жителей ранены в результате утреннего обстрела Белгорода
МОСКВА/БЕЛГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Во время утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ получили ранения, предварительно, восемь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
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"Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Бригады СМП доставили раненых в медицинские учреждения города Белгорода", — написал он.
© Фото : РИА НовостиПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
© Фото : РИА Новости
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© Фото : РИА НовостиПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
© Фото : РИА Новости
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© Фото : РИА НовостиПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
© Фото : РИА Новости
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© Фото : РИА НовостиПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
© Фото : РИА Новости
4 из 4
Последствия обстрела Белгорода
© Фото : РИА Новости
1 из 4
Последствия обстрела Белгорода
© Фото : РИА Новости
2 из 4
Последствия обстрела Белгорода
© Фото : РИА Новости
3 из 4
Последствия обстрела Белгорода
© Фото : РИА Новости
4 из 4
Глава региона добавил, что из-за прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. На место прибыли пожарные расчеты и ликвидировали открытое горение.
Губернатор также сообщил, что приехал на один из адресов, где полностью сгорел дом, там никто не пострадал: люди вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. Когда началось возгорание, соседи бросились помогать, быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу, отметил Гладков, назвав их "настоящими героями".
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"На текущий момент в Белгороде в 21 МКД повреждено остекление. На территории четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также поврежден газопровод. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены МКД, кровля частного домовладения, гараж и забор. Осколками посечены четыре автомобиля", — уточнил он.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, в городе была слышна целая серия взрывов разной интенсивности. Во время ударов в домах дрожали стекла.