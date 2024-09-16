https://ria.ru/20240916/belgorod-1972885063.html

В Белгороде прогремела серия взрывов

В Белгороде прогремела серия взрывов - РИА Новости, 16.09.2024

В Белгороде прогремела серия взрывов

В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремела серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T06:42

2024-09-16T06:42

2024-09-16T08:27

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БЕЛГОРОД, 16 сен — РИА Новости. В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремела серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости. Ракетную опасность объявили в 6:30 мск, в течение нескольких минут в районе Харьковской горы Белгорода было слышно серию взрывов в небе во время работы сирены. Звуки были разной интенсивности, в домах дрожали стекла.Как уточнил позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при украинско обстреле получили ранения, предварительно, восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Всех их госпитализировали.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240915/obstrel-1972830105.html

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Серия взрывов была слышна над Белгородом во время действия сигнала ракетной опасности Серия взрывов была слышна над Белгородом во время действия сигнала ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости 2024-09-16T06:42 true PT0M23S

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белгород, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия, белгородская область