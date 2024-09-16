https://ria.ru/20240916/belgorod-1972885063.html
В Белгороде прогремела серия взрывов
В Белгороде прогремела серия взрывов - РИА Новости, 16.09.2024
В Белгороде прогремела серия взрывов
В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремела серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T06:42
2024-09-16T06:42
2024-09-16T08:27
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БЕЛГОРОД, 16 сен — РИА Новости. В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремела серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости. Ракетную опасность объявили в 6:30 мск, в течение нескольких минут в районе Харьковской горы Белгорода было слышно серию взрывов в небе во время работы сирены. Звуки были разной интенсивности, в домах дрожали стекла.Как уточнил позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при украинско обстреле получили ранения, предварительно, восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Всех их госпитализировали.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Серия взрывов была слышна над Белгородом во время действия сигнала ракетной опасности
Серия взрывов была слышна над Белгородом во время действия сигнала ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости
2024-09-16T06:42
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Белгородская область
В Белгороде прогремела серия взрывов
В Белгороде прогремели взрывы во время действия сигнала ракетной опасности
БЕЛГОРОД, 16 сен — РИА Новости. В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремела серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
Ракетную опасность объявили в 6:30 мск, в течение нескольких минут в районе Харьковской горы Белгорода было слышно серию взрывов в небе во время работы сирены. Звуки были разной интенсивности, в домах дрожали стекла.
Как уточнил позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при украинско обстреле получили ранения, предварительно, восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Всех их госпитализировали.
На всей территории Белгородской области
с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности украинских военных в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.