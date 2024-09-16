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Байден оценил работу Секретной службы США после покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
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16:34 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/bayden-1973009615.html
Байден оценил работу Секретной службы США после покушения на Трампа
Байден оценил работу Секретной службы США после покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Байден оценил работу Секретной службы США после покушения на Трампа
Президент США Джо Байден заявил, что Секретная служба США "нуждается в помощи" в свете второй попытки покушения на республиканского кандидата в президенты... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:34
2024-09-16T16:34
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Секретная служба США "нуждается в помощи" в свете второй попытки покушения на республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа. "Секретной службе нужно больше помощи", - заявил Байден журналистам пула Белого дома. Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. После провала по обеспечению безопасности Трампа во время первой попытки покушения, в Секретной службе началась череда отставок, начиная с бывшей главы ведомства Кимберли Читл. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972935882.html
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в мире, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Флорида, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Байден оценил работу Секретной службы США после покушения на Трампа

Байден после покушения на Трампа заявил, что Секретной службе США нужна помощь

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Секретная служба США "нуждается в помощи" в свете второй попытки покушения на республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа.
"Секретной службе нужно больше помощи", - заявил Байден журналистам пула Белого дома.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Песков прокомментировал повторное покушение на Трампа
Вчера, 12:38
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
После провала по обеспечению безопасности Трампа во время первой попытки покушения, в Секретной службе началась череда отставок, начиная с бывшей главы ведомства Кимберли Читл.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Покушавшийся на Трампа сторонник ВСУ признавал невозможность победы Украины
Вчера, 15:15
 
В миреСШАФлоридаПенсильванияДональд ТрампДжо БайденФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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