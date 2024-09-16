https://ria.ru/20240916/bayden-1972878322.html

Байден сделал заявление после покушения на Трампа

Байден сделал заявление после покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

Байден сделал заявление после покушения на Трампа

Подозреваемый по делу о предполагаемой попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа находится под стражей, заявил в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T03:41

2024-09-16T03:41

2024-09-16T10:04

в мире

повторное покушение на трампа

сша

дональд трамп

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флорида

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ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Подозреваемый по делу о предполагаемой попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа находится под стражей, заявил в воскресенье действующий глава Белого дома Джо Байден."Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и ее партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и его окружения", — сказал Байден.По словам главы государства, в стране "нет места политическому и любому насилию". При этом Байден добавил, что поручил американскому правительству задействовать все возможности и ресурсы, чтобы обеспечить безопасность Трампу на высшем уровне и на постоянной основе."Я с облегчением воспринял известие о том, что бывший президент не пострадал", — резюмировал он.Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружили автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения.Покушение на Трампа в июлеЭто не первая попытка покушения на политика-республиканца. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба. Тогда его ранили в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили критические ранения.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. По данным ФБР, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Как сообщила газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм.Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.

https://ria.ru/20240916/tramp-1972877739.html

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в мире, повторное покушение на трампа, сша, дональд трамп, джо байден, фбр, флорида