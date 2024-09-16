https://ria.ru/20240916/avtomobili-1973068603.html

Тамбовская область закупит для участников СВО автомобили УАЗ

Тамбовская область закупит для участников СВО автомобили УАЗ - РИА Новости, 16.09.2024

Тамбовская область закупит для участников СВО автомобили УАЗ

Власти Тамбовской области планируют закупить автомобили для участников СВО, которые производят на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T21:35

2024-09-16T21:35

2024-09-16T21:35

тамбовская область

ульяновская область

максим егоров

ульяновский автомобильный завод (уаз)

российская академия наук

тамбовская область

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Власти Тамбовской области планируют закупить автомобили для участников СВО, которые производят на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ), сообщает пресс-служба регионального правительства. В ходе рабочей поездки в Ульяновскую область глава региона Максим Егоров посетил Ульяновский автомобильный завод, где провел переговоры по вопросу сотрудничества с тамбовскими производителями и приобретения автомобилей для участников специальной военной операции. Егоров подчеркнул, что поддержка военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, – приоритет региональной власти. Особенно востребованы на фронте автомобили повышенной проходимости, которые выпускают на УАЗе. Тамбовская область уже неоднократно поставляла эту технику военнослужащим. Так, например, в марте бойцам передали УАЗ, купленный на средства, собранные государственными служащими. "Потребность в автомобилях Ульяновского автозавода - достаточно высокая. Есть необходимость приобрести еще два УАЗа для наших бойцов. Мы это сделаем. Но, кроме того, в технике, которую выпускает УАЗ, заинтересованы и коммунальные службы, и сельские учреждения здравоохранения. Не всегда эта техника есть в наличии, иногда нужно ждать, когда ее отправят с завода. Но, конечно, когда речь о потребностях военнослужащих, службах жизнеобеспечения, такие закупки необходимо делать максимально оперативно. Это одна из целей нашего посещения завода", — приводит пресс-служба слова Егорова. Отмечается, что предприятия Ульяновской области, столкнувшись с санкциями со стороны недружественных стран, заинтересованы в поставках комплектующих и технологического оборудования. Многие востребованные изделия производят в Тамбовской области, и сотрудничество в этом направлении уже ведется. Например, производство ульяновского кваса происходит на оборудовании, изготовленном на заводе "Комсомолец". Также в рамках рабочей поездки Егоров посетил строительную площадку нового корпуса суворовского училища и Центр выявления и поддержки одаренных детей "Алые паруса", который объединяет школы Российской академии наук и муниципальные общеобразовательные организации Ульяновской области, реализует программы олимпиадной подготовки вместе с университетами. Особое внимание глава региона уделил знакомству с опытом реабилитации участников СВО, посетив социально-реабилитационный центр. Учреждение открыло свои двери в феврале этого года. Здесь военнослужащие проходят медицинскую реабилитацию, получают помощь психолога. "У Тамбовской и Ульяновской областей немало точек соприкосновения. Широкие перспективы сотрудничества в промышленной сфере. Большое внимание мы уделяем поддержке талантливой молодежи. Ульяновская область имеет интересные наработки в этом направлении. Мы их внимательно изучим. Реабилитация участников СВО – еще одно перспективное направление, которое мы стремимся развивать, и опыт Ульяновской области также будет нам очень полезен", — отметил Егоров. В пресс-службе напомнили, что между Тамбовской и Ульяновской областями действует соглашение о сотрудничестве, которое подписали в июне текущего года на Петербургском международном экономическом форуме.

ульяновская область

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ульяновская область, максим егоров, ульяновский автомобильный завод (уаз), российская академия наук, тамбовская область