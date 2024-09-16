https://ria.ru/20240916/avtomobili-1973068603.html
Тамбовская область закупит для участников СВО автомобили УАЗ
Тамбовская область закупит для участников СВО автомобили УАЗ - РИА Новости, 16.09.2024
Тамбовская область закупит для участников СВО автомобили УАЗ
Власти Тамбовской области планируют закупить автомобили для участников СВО, которые производят на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T21:35
2024-09-16T21:35
2024-09-16T21:35
тамбовская область
ульяновская область
максим егоров
ульяновский автомобильный завод (уаз)
российская академия наук
тамбовская область
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Власти Тамбовской области планируют закупить автомобили для участников СВО, которые производят на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ), сообщает пресс-служба регионального правительства. В ходе рабочей поездки в Ульяновскую область глава региона Максим Егоров посетил Ульяновский автомобильный завод, где провел переговоры по вопросу сотрудничества с тамбовскими производителями и приобретения автомобилей для участников специальной военной операции. Егоров подчеркнул, что поддержка военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, – приоритет региональной власти. Особенно востребованы на фронте автомобили повышенной проходимости, которые выпускают на УАЗе. Тамбовская область уже неоднократно поставляла эту технику военнослужащим. Так, например, в марте бойцам передали УАЗ, купленный на средства, собранные государственными служащими. "Потребность в автомобилях Ульяновского автозавода - достаточно высокая. Есть необходимость приобрести еще два УАЗа для наших бойцов. Мы это сделаем. Но, кроме того, в технике, которую выпускает УАЗ, заинтересованы и коммунальные службы, и сельские учреждения здравоохранения. Не всегда эта техника есть в наличии, иногда нужно ждать, когда ее отправят с завода. Но, конечно, когда речь о потребностях военнослужащих, службах жизнеобеспечения, такие закупки необходимо делать максимально оперативно. Это одна из целей нашего посещения завода", — приводит пресс-служба слова Егорова. Отмечается, что предприятия Ульяновской области, столкнувшись с санкциями со стороны недружественных стран, заинтересованы в поставках комплектующих и технологического оборудования. Многие востребованные изделия производят в Тамбовской области, и сотрудничество в этом направлении уже ведется. Например, производство ульяновского кваса происходит на оборудовании, изготовленном на заводе "Комсомолец". Также в рамках рабочей поездки Егоров посетил строительную площадку нового корпуса суворовского училища и Центр выявления и поддержки одаренных детей "Алые паруса", который объединяет школы Российской академии наук и муниципальные общеобразовательные организации Ульяновской области, реализует программы олимпиадной подготовки вместе с университетами. Особое внимание глава региона уделил знакомству с опытом реабилитации участников СВО, посетив социально-реабилитационный центр. Учреждение открыло свои двери в феврале этого года. Здесь военнослужащие проходят медицинскую реабилитацию, получают помощь психолога. "У Тамбовской и Ульяновской областей немало точек соприкосновения. Широкие перспективы сотрудничества в промышленной сфере. Большое внимание мы уделяем поддержке талантливой молодежи. Ульяновская область имеет интересные наработки в этом направлении. Мы их внимательно изучим. Реабилитация участников СВО – еще одно перспективное направление, которое мы стремимся развивать, и опыт Ульяновской области также будет нам очень полезен", — отметил Егоров. В пресс-службе напомнили, что между Тамбовской и Ульяновской областями действует соглашение о сотрудничестве, которое подписали в июне текущего года на Петербургском международном экономическом форуме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, максим егоров, ульяновский автомобильный завод (уаз), российская академия наук, тамбовская область
Тамбовская область, Ульяновская область, Максим Егоров, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Российская академия наук, Тамбовская область
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Власти Тамбовской области планируют закупить автомобили для участников СВО, которые производят на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ходе рабочей поездки в Ульяновскую область
глава региона Максим Егоров
посетил Ульяновский автомобильный завод, где провел переговоры по вопросу сотрудничества с тамбовскими производителями и приобретения автомобилей для участников специальной военной операции.
Егоров подчеркнул, что поддержка военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, – приоритет региональной власти. Особенно востребованы на фронте автомобили повышенной проходимости, которые выпускают на УАЗе. Тамбовская область уже неоднократно поставляла эту технику военнослужащим. Так, например, в марте бойцам передали УАЗ, купленный на средства, собранные государственными служащими.
«
"Потребность в автомобилях Ульяновского автозавода - достаточно высокая. Есть необходимость приобрести еще два УАЗа для наших бойцов. Мы это сделаем. Но, кроме того, в технике, которую выпускает УАЗ, заинтересованы и коммунальные службы, и сельские учреждения здравоохранения. Не всегда эта техника есть в наличии, иногда нужно ждать, когда ее отправят с завода. Но, конечно, когда речь о потребностях военнослужащих, службах жизнеобеспечения, такие закупки необходимо делать максимально оперативно. Это одна из целей нашего посещения завода", — приводит пресс-служба слова Егорова.
Отмечается, что предприятия Ульяновской области, столкнувшись с санкциями со стороны недружественных стран, заинтересованы в поставках комплектующих и технологического оборудования. Многие востребованные изделия производят в Тамбовской области, и сотрудничество в этом направлении уже ведется. Например, производство ульяновского кваса происходит на оборудовании, изготовленном на заводе "Комсомолец".
Также в рамках рабочей поездки Егоров посетил строительную площадку нового корпуса суворовского училища и Центр выявления и поддержки одаренных детей "Алые паруса", который объединяет школы Российской академии наук
и муниципальные общеобразовательные организации Ульяновской области, реализует программы олимпиадной подготовки вместе с университетами.
Особое внимание глава региона уделил знакомству с опытом реабилитации участников СВО, посетив социально-реабилитационный центр. Учреждение открыло свои двери в феврале этого года. Здесь военнослужащие проходят медицинскую реабилитацию, получают помощь психолога.
"У Тамбовской и Ульяновской областей немало точек соприкосновения. Широкие перспективы сотрудничества в промышленной сфере. Большое внимание мы уделяем поддержке талантливой молодежи. Ульяновская область имеет интересные наработки в этом направлении. Мы их внимательно изучим. Реабилитация участников СВО – еще одно перспективное направление, которое мы стремимся развивать, и опыт Ульяновской области также будет нам очень полезен", — отметил Егоров.
В пресс-службе напомнили, что между Тамбовской и Ульяновской областями действует соглашение о сотрудничестве, которое подписали в июне текущего года на Петербургском международном экономическом форуме.