https://ria.ru/20240916/ataka-1973077905.html

Сайт Ассоциации туроператоров России подвергся DDoS-атаке

Сайт Ассоциации туроператоров России подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 16.09.2024

Сайт Ассоциации туроператоров России подвергся DDoS-атаке

Сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) подвергся DDoS-атаке, сообщается в Telegram-канале АТОР. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T23:32

2024-09-16T23:32

2024-09-16T23:32

ассоциация туроператоров россии (атор)

россия

происшествия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) подвергся DDoS-атаке, сообщается в Telegram-канале АТОР. "Сайт Ассоциации туроператоров подвергся DDoS атаке. В настоящее время работоспособность сайта atorus.ru восстанавливается", - говорится в сообщении. Отмечается, что сайт будет доступен ориентировочно в час ночи по московскому времени. "Мы уже приготовили для вас самые интересные заметки и надеемся, что завтра вы их прочтете в обычном режиме", - добавили в ассоциации.

https://ria.ru/20240916/moshennichestvo-1972882593.html

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2024

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ассоциация туроператоров россии (атор), россия, происшествия