https://ria.ru/20240916/ataka-1973077905.html
Сайт Ассоциации туроператоров России подвергся DDoS-атаке
Сайт Ассоциации туроператоров России подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 16.09.2024
Сайт Ассоциации туроператоров России подвергся DDoS-атаке
Сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) подвергся DDoS-атаке, сообщается в Telegram-канале АТОР. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T23:32
2024-09-16T23:32
2024-09-16T23:32
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
происшествия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) подвергся DDoS-атаке, сообщается в Telegram-канале АТОР. "Сайт Ассоциации туроператоров подвергся DDoS атаке. В настоящее время работоспособность сайта atorus.ru восстанавливается", - говорится в сообщении. Отмечается, что сайт будет доступен ориентировочно в час ночи по московскому времени. "Мы уже приготовили для вас самые интересные заметки и надеемся, что завтра вы их прочтете в обычном режиме", - добавили в ассоциации.
https://ria.ru/20240916/moshennichestvo-1972882593.html
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ассоциация туроператоров россии (атор), россия, происшествия
Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Происшествия
Сайт Ассоциации туроператоров России подвергся DDoS-атаке
АТОР: сайт Ассоциации туроператоров России подвергся DDoS-атаке