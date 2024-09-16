https://ria.ru/20240916/armeniya-1972886657.html

Эксперт прокомментировал сбор подписей за вступление Армении в ЕС

Эксперт прокомментировал сбор подписей за вступление Армении в ЕС - РИА Новости, 16.09.2024

Эксперт прокомментировал сбор подписей за вступление Армении в ЕС

Сбор подписей по вопросу присоединения Армении к Европейскому союзу является политической манипуляцией, заявил РИА Новости армянский политолог Бениамин... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T07:09

2024-09-16T07:09

2024-09-16T07:12

в мире

армения

турция

ереван

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брикс

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ЕРЕВАН, 16 сен - РИА Новости. Сбор подписей по вопросу присоединения Армении к Европейскому союзу является политической манипуляцией, заявил РИА Новости армянский политолог Бениамин Матевосян. Центризбирком Армении 11 сентября разрешил сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС, согласившись на создание инициативной группы по запуску этого процесса, объединяющей прозападных политиков и общественных деятелей. Сбор подписей пройдет с 16 сентября по 14 ноября 2024 года. Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания требуются подписи 50 тысяч граждан. "Несмотря на то, что формально инициаторами процесса сбора подписей за организацию референдума по вступлению в ЕС выступают партии, позиционирующие себя как оппозиционные, они не являются оппозиционными (премьеру - ред.) Николу Пашиняну силами. Более того, партия "Республика", главой которой является один из авторов этой инициативы Арам Саркисян, является частью правящей коалиции в совете старейшин (горсовете - ред.) Еревана", - сказал Матевосян РИА Новости. По его мнению, это не инициатива отдельно взятых оппозиционных сил, а больше проявление курса, который проводят власти. "Другой вопрос, что исходя из определенных, в том числе внутриполитических и внешнеполитических причин, власти пока не рискуют делать это от своего имени", - считает эксперт. Оценивая шансы Армении на вступление в Евросоюз, Матевосян отметил, что если бы путь в ЕС лежал через сборы подписей и референдумы, то соседняя Турция прошла бы его много лет назад. "Иными словами, в данном случае мы являемся просто свидетелями определенной политической манипуляции, чтобы ввести в заблуждение людей, общественное мнение, попытаться убедить, что у Армении есть четкие европейские перспективы", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что сам ЕС сейчас сталкивается с проблемами и перспективы Еревана на присоединение к этой организации крайне сомнительны. "Посмотрите, что происходит вокруг нас. Иран стремится в БРИКС, Турция и Азербайджана стремятся в БРИКС. Есть большая вероятность того, что после выборов Грузия также подаст заявку на вступление в БРИКС, это будет логично. В этом контексте сложно себе представить вступление Армении в Европейский союз", - считает Матевосян. По его мнению, примечательно и то, что закулисные координаторы процессов на постсоветском пространстве зачастую не усложняют себе жизнь изменением сценариев. "Мы видим, что подобный референдум хотят провести в той же Молдове прямо в день, когда пройдут выборы президента. Это максимально примитивная манипуляция. Будет абсолютно неудивительно, если власти Армении после сбора подписей попытаются подвести потенциальный референдум о вступлении в ЕС к очередным или внеочередным парламентским выборам, если они все-таки рискнут пойти на этот шаг", - заявил эксперт.

https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972386091.html

https://ria.ru/20240909/armeniya-1971547977.html

https://ria.ru/20240916/armeniya-1972885850.html

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в мире, армения, турция, ереван, никол пашинян, евросоюз, брикс