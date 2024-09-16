Эксперт прокомментировал сбор подписей за вступление Армении в ЕС
Политолог Матевосян назвал манипуляцией сбор подписей за вступление Армении в ЕС
Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 сен - РИА Новости. Сбор подписей по вопросу присоединения Армении к Европейскому союзу является политической манипуляцией, заявил РИА Новости армянский политолог Бениамин Матевосян.
Центризбирком Армении 11 сентября разрешил сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС, согласившись на создание инициативной группы по запуску этого процесса, объединяющей прозападных политиков и общественных деятелей. Сбор подписей пройдет с 16 сентября по 14 ноября 2024 года. Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания требуются подписи 50 тысяч граждан.
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"Несмотря на то, что формально инициаторами процесса сбора подписей за организацию референдума по вступлению в ЕС выступают партии, позиционирующие себя как оппозиционные, они не являются оппозиционными (премьеру - ред.) Николу Пашиняну силами. Более того, партия "Республика", главой которой является один из авторов этой инициативы Арам Саркисян, является частью правящей коалиции в совете старейшин (горсовете - ред.) Еревана", - сказал Матевосян РИА Новости.
По его мнению, это не инициатива отдельно взятых оппозиционных сил, а больше проявление курса, который проводят власти. "Другой вопрос, что исходя из определенных, в том числе внутриполитических и внешнеполитических причин, власти пока не рискуют делать это от своего имени", - считает эксперт.
Оценивая шансы Армении на вступление в Евросоюз, Матевосян отметил, что если бы путь в ЕС лежал через сборы подписей и референдумы, то соседняя Турция прошла бы его много лет назад. "Иными словами, в данном случае мы являемся просто свидетелями определенной политической манипуляции, чтобы ввести в заблуждение людей, общественное мнение, попытаться убедить, что у Армении есть четкие европейские перспективы", - заявил собеседник агентства.
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Он добавил, что сам ЕС сейчас сталкивается с проблемами и перспективы Еревана на присоединение к этой организации крайне сомнительны. "Посмотрите, что происходит вокруг нас. Иран стремится в БРИКС, Турция и Азербайджана стремятся в БРИКС. Есть большая вероятность того, что после выборов Грузия также подаст заявку на вступление в БРИКС, это будет логично. В этом контексте сложно себе представить вступление Армении в Европейский союз", - считает Матевосян.
По его мнению, примечательно и то, что закулисные координаторы процессов на постсоветском пространстве зачастую не усложняют себе жизнь изменением сценариев.
"Мы видим, что подобный референдум хотят провести в той же Молдове прямо в день, когда пройдут выборы президента. Это максимально примитивная манипуляция. Будет абсолютно неудивительно, если власти Армении после сбора подписей попытаются подвести потенциальный референдум о вступлении в ЕС к очередным или внеочередным парламентским выборам, если они все-таки рискнут пойти на этот шаг", - заявил эксперт.