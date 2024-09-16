Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал сбор подписей за вступление Армении в ЕС - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 16.09.2024 (обновлено: 07:12 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/armeniya-1972886657.html
Эксперт прокомментировал сбор подписей за вступление Армении в ЕС
Эксперт прокомментировал сбор подписей за вступление Армении в ЕС - РИА Новости, 16.09.2024
Эксперт прокомментировал сбор подписей за вступление Армении в ЕС
Сбор подписей по вопросу присоединения Армении к Европейскому союзу является политической манипуляцией, заявил РИА Новости армянский политолог Бениамин... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T07:09
2024-09-16T07:12
в мире
армения
турция
ереван
никол пашинян
евросоюз
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg
ЕРЕВАН, 16 сен - РИА Новости. Сбор подписей по вопросу присоединения Армении к Европейскому союзу является политической манипуляцией, заявил РИА Новости армянский политолог Бениамин Матевосян. Центризбирком Армении 11 сентября разрешил сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС, согласившись на создание инициативной группы по запуску этого процесса, объединяющей прозападных политиков и общественных деятелей. Сбор подписей пройдет с 16 сентября по 14 ноября 2024 года. Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания требуются подписи 50 тысяч граждан. "Несмотря на то, что формально инициаторами процесса сбора подписей за организацию референдума по вступлению в ЕС выступают партии, позиционирующие себя как оппозиционные, они не являются оппозиционными (премьеру - ред.) Николу Пашиняну силами. Более того, партия "Республика", главой которой является один из авторов этой инициативы Арам Саркисян, является частью правящей коалиции в совете старейшин (горсовете - ред.) Еревана", - сказал Матевосян РИА Новости. По его мнению, это не инициатива отдельно взятых оппозиционных сил, а больше проявление курса, который проводят власти. "Другой вопрос, что исходя из определенных, в том числе внутриполитических и внешнеполитических причин, власти пока не рискуют делать это от своего имени", - считает эксперт. Оценивая шансы Армении на вступление в Евросоюз, Матевосян отметил, что если бы путь в ЕС лежал через сборы подписей и референдумы, то соседняя Турция прошла бы его много лет назад. "Иными словами, в данном случае мы являемся просто свидетелями определенной политической манипуляции, чтобы ввести в заблуждение людей, общественное мнение, попытаться убедить, что у Армении есть четкие европейские перспективы", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что сам ЕС сейчас сталкивается с проблемами и перспективы Еревана на присоединение к этой организации крайне сомнительны. "Посмотрите, что происходит вокруг нас. Иран стремится в БРИКС, Турция и Азербайджана стремятся в БРИКС. Есть большая вероятность того, что после выборов Грузия также подаст заявку на вступление в БРИКС, это будет логично. В этом контексте сложно себе представить вступление Армении в Европейский союз", - считает Матевосян. По его мнению, примечательно и то, что закулисные координаторы процессов на постсоветском пространстве зачастую не усложняют себе жизнь изменением сценариев. "Мы видим, что подобный референдум хотят провести в той же Молдове прямо в день, когда пройдут выборы президента. Это максимально примитивная манипуляция. Будет абсолютно неудивительно, если власти Армении после сбора подписей попытаются подвести потенциальный референдум о вступлении в ЕС к очередным или внеочередным парламентским выборам, если они все-таки рискнут пойти на этот шаг", - заявил эксперт.
https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972386091.html
https://ria.ru/20240909/armeniya-1971547977.html
https://ria.ru/20240916/armeniya-1972885850.html
армения
турция
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93bbf44ef5dcd6ed1853a8d42b930734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, турция, ереван, никол пашинян, евросоюз, брикс
В мире, Армения, Турция, Ереван, Никол Пашинян, Евросоюз, БРИКС
Эксперт прокомментировал сбор подписей за вступление Армении в ЕС

Политолог Матевосян назвал манипуляцией сбор подписей за вступление Армении в ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 сен - РИА Новости. Сбор подписей по вопросу присоединения Армении к Европейскому союзу является политической манипуляцией, заявил РИА Новости армянский политолог Бениамин Матевосян.
Центризбирком Армении 11 сентября разрешил сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС, согласившись на создание инициативной группы по запуску этого процесса, объединяющей прозападных политиков и общественных деятелей. Сбор подписей пройдет с 16 сентября по 14 ноября 2024 года. Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания требуются подписи 50 тысяч граждан.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Запад что-то потребует от Армении за вступление в ЕС, заявил Лукашенко
12 сентября, 21:03
"Несмотря на то, что формально инициаторами процесса сбора подписей за организацию референдума по вступлению в ЕС выступают партии, позиционирующие себя как оппозиционные, они не являются оппозиционными (премьеру - ред.) Николу Пашиняну силами. Более того, партия "Республика", главой которой является один из авторов этой инициативы Арам Саркисян, является частью правящей коалиции в совете старейшин (горсовете - ред.) Еревана", - сказал Матевосян РИА Новости.
По его мнению, это не инициатива отдельно взятых оппозиционных сил, а больше проявление курса, который проводят власти. "Другой вопрос, что исходя из определенных, в том числе внутриполитических и внешнеполитических причин, власти пока не рискуют делать это от своего имени", - считает эксперт.
Оценивая шансы Армении на вступление в Евросоюз, Матевосян отметил, что если бы путь в ЕС лежал через сборы подписей и референдумы, то соседняя Турция прошла бы его много лет назад. "Иными словами, в данном случае мы являемся просто свидетелями определенной политической манипуляции, чтобы ввести в заблуждение людей, общественное мнение, попытаться убедить, что у Армении есть четкие европейские перспективы", - заявил собеседник агентства.
Заседание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Армении утверждают, что антироссийской кампании в стране не было
9 сентября, 10:53
Он добавил, что сам ЕС сейчас сталкивается с проблемами и перспективы Еревана на присоединение к этой организации крайне сомнительны. "Посмотрите, что происходит вокруг нас. Иран стремится в БРИКС, Турция и Азербайджана стремятся в БРИКС. Есть большая вероятность того, что после выборов Грузия также подаст заявку на вступление в БРИКС, это будет логично. В этом контексте сложно себе представить вступление Армении в Европейский союз", - считает Матевосян.
По его мнению, примечательно и то, что закулисные координаторы процессов на постсоветском пространстве зачастую не усложняют себе жизнь изменением сценариев.
"Мы видим, что подобный референдум хотят провести в той же Молдове прямо в день, когда пройдут выборы президента. Это максимально примитивная манипуляция. Будет абсолютно неудивительно, если власти Армении после сбора подписей попытаются подвести потенциальный референдум о вступлении в ЕС к очередным или внеочередным парламентским выборам, если они все-таки рискнут пойти на этот шаг", - заявил эксперт.
Андраник Теванян выступает на митинге оппозиции на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Лидер оппозиции Армении впервые посетил Донецк
07:03
 
В миреАрменияТурцияЕреванНикол ПашинянЕвросоюзБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала